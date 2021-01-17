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«Чтобы мы не забывали, что с нами был гениальный человек». В театре Горького рассказали, почему уже семь лет ставят спектакль «Песняры»

17.01.2021 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 января исполнилось бы 80 лет Владимиру Мулявину. Человеку, который при жизни стал легендой белорусской музыки, создал неповторимый ансамбль «Песняры», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Александрина», «Беловежская пуща», «Вологда» – этим песням до сих пор подпевают миллионы. Судьба «песняра» необычна и показательна одновременно. Родом с Урала – Мулявин полюбил Беларусь и белорусов всей душой. Приехав однажды, остался здесь навсегда.

Знакомят с Мулявиным сегодня в театре Горького. Спектакль «Песняр» уже седьмой год в его афише. Мюзикл рассказывает о сложной судьбе поэта. Откуда берется музыка? Как возникают стихи? На эти вопросы отвечает самая поющая актерская труппа.

«Чтобы мы не забывали, что с нами был гениальный человек». В театре Горького рассказали, почему уже семь лет ставят спектакль «Песняры»

Сергей Жбанков, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького:
Для меня это очень уважаемый человек. У нас есть мяч, который передала Светлана Александровна, с которым он проводил в больнице последние дни своей жизни. Перед каждым спектаклем за 15 минут я обращаюсь к этому проводнику и благодарю Владимира Георгиевича за то, что он сделал для нашей Беларуси, для нашего языка и наследия.

«Чтобы мы не забывали, что с нами был гениальный человек». В театре Горького рассказали, почему уже семь лет ставят спектакль «Песняры»

Алексей Ереньков, композитор:
С нами был не просто человек талантливый, а человек гениальный. И я в этом уверен. И мы когда-то поймем это в полной мере. Чтобы мы не забывали, что за явление было вместе с нами и ушло, к сожалению, так рано, для этого мы с большим удовольствием и огромной радостью принялись за эту работу. И сегодня спектакль делает свое дело. Он особенно молодому поколению напоминает, что есть музыка с большой буквы.

«Ансамбль до сих пор востребован». Руководитель новых «Песняров» о том, как держат планку, поднятую Мулявиным – подробнее здесь

Люди в материале: Владимир Мулявин, Алексей Ереньков, Сергей Жбанков, Дмитрий Боярович

 
 
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Новости Беларуси. 12 января исполнилось бы 80 лет Владимиру Мулявину. Человеку, который при жизни стал легендой белорусской музыки, создал неповторимый ансамбль...
 
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