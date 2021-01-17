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«Ансамбль до сих пор востребован». Руководитель новых «Песняров» о том, как держат планку, поднятую Мулявиным
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Знаменитый песняр, легенда белорусской музыки. Роль Владимира Мулявина для своей эпохи неоценима, а его судьба парадоксальна. Русский человек (родом из Свердловска) влюбился в Беларусь, приехав сюда однажды. Выучил язык и прекрасно на нем пел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:
Дмитрий Боярович:
Роман Козырев:
Нынешний состав сформировался спустя год после смерти Мулявина. Теперь это самодостаточный коллектив. При этом артисты не изменяют жанру. На неделе прошел их онлайн-концерт. «Песняры» (это сейчас прозвучит завораживающе, не так ли?) презентовали новый альбом.
А у Яна Женчака своя история, связанная с Мулявиным. Его голосом звучат считавшиеся утерянными большие программы «Песняров». Рок-опера «Песня пра долю», поэма «Гусляр», песенный цикл «Вянок». В них вдохнул жизнь народный оркестр Жиновича.
Ян Женчак, певец:
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«Ансамбль до сих пор востребован». Руководитель новых «Песняров» о том, как держат планку, поднятую Мулявиным
Новости Беларуси. Знаменитый песняр, легенда белорусской музыки. Роль Владимира Мулявина для своей эпохи неоценима, а его судьба парадоксальна. Русский человек...
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