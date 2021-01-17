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«Ансамбль до сих пор востребован». Руководитель новых «Песняров» о том, как держат планку, поднятую Мулявиным

17.01.2021 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Знаменитый песняр, легенда белорусской музыки. Роль Владимира Мулявина для своей эпохи неоценима, а его судьба парадоксальна. Русский человек (родом из Свердловска) влюбился в Беларусь, приехав сюда однажды. Выучил язык и прекрасно на нем пел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Ансамбль до сих пор востребован». Руководитель новых «Песняров» о том, как держат планку, поднятую Мулявиным

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Дело Мулявина сегодня продолжает новое, молодое поколение ансамбля «Песняры». Мы приехали к ним в студию, чтобы пообщаться с художественным руководителем. Роман, здравствуйте!

«Ансамбль до сих пор востребован». Руководитель новых «Песняров» о том, как держат планку, поднятую Мулявиным

Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:
Здравствуйте!

Дмитрий Боярович:
Как сейчас справляетесь с той планкой, которую когда-то поднял Владимир Георгиевич?

Роман Козырев:
Это судить не нам, а все-таки нашим зрителям, которые приходят к нам на концерты. Но, судя по посещаемости, ансамбль до сих пор востребован. Все это проходит через нас и стоит на базе той школы, которую в свое время нам всем дал Владимир Мулявин.

Нынешний состав сформировался спустя год после смерти Мулявина. Теперь это самодостаточный коллектив. При этом артисты не изменяют жанру. На неделе прошел их онлайн-концерт. «Песняры» (это сейчас прозвучит завораживающе, не так ли?) презентовали новый альбом.

«Ансамбль до сих пор востребован». Руководитель новых «Песняров» о том, как держат планку, поднятую Мулявиным

А у Яна Женчака своя история, связанная с Мулявиным. Его голосом звучат считавшиеся утерянными большие программы «Песняров». Рок-опера «Песня пра долю», поэма «Гусляр», песенный цикл «Вянок». В них вдохнул жизнь народный оркестр Жиновича.

«Ансамбль до сих пор востребован». Руководитель новых «Песняров» о том, как держат планку, поднятую Мулявиным

Ян Женчак, певец:
Тэмбральна нашыя галасы пахожыя. Таму само выкананне гэта заўсёды лёгка. Але перадача эмоцый гэта самае цяжкае. І самае галоўнае ў спевах Мулявіна гэта эмоцыі, нейкі пасыл.

«Чтобы мы не забывали, что с нами был гениальный человек». В театре Горького рассказали, почему уже семь лет ставят спектакль «Песняры» – подробнее здесь

Люди в материале: Владимир Мулявин, Дмитрий Боярович, Роман Козырев, Ян Женчак

 
 
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Новости Беларуси. Знаменитый песняр, легенда белорусской музыки. Роль Владимира Мулявина для своей эпохи неоценима, а его судьба парадоксальна. Русский человек...
 
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