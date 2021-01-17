|
Андрей Муковозчик: «Становится всё больше тех, кто пишет просто слова благодарности и поддержки»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом заявил глава государства во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наградами были отмечены и некоторые сотрудники СМИ. Это тележурналисты, а также представители ведущих печатных изданий. Они удостоены госнаград за профессионализм и личный вклад в развитие информационной политики.
Медалью «За трудовые заслуги» глава государства оценил обозревателя отдела издательского дома «Беларусь сегодня». Андрей Муковозчик также автор резонансной рубрики «Накипело» на СТВ.
В нашей студии Андрей бывает регулярно, как и в новостном эфире канала. Своим политическим памфлетом журналист успел завоевать интерес и доверие зрителей СТВ.
Андрей Муковозчик, обозреватель отдела издательского дома «Беларусь сегодня»:
С течением времени подключается и та аудитория, которая понимает, что это не так просто – все это делать, все это выдерживать в конце-концов. Это тоже есть. Поэтому становится все больше тех, кто пишет просто слова благодарности и поддержки. И за это мы и я лично, и, я знаю, мои коллеги, за это моя аудитория очень благодарна.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом заявил глава государства во время...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)