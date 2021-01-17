ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Борткевич о Мулявине: «Если его новую песню на концерте принимали вяло, мог никогда больше её не исполнять»

17.01.2021 21:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Знаменитый песняр, легенда белорусской музыки. Роль Владимира Мулявина для своей эпохи неоценима, а его судьба парадоксальна. Русский человек (родом из Свердловска) влюбился в Беларусь, приехав сюда однажды. Выучил язык и прекрасно на нем пел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Борткевич о Мулявине: «Если его новую песню на концерте принимали вяло, мог никогда больше её не исполнять»

Я первый раз с ним познакомился, когда мне было 17 лет. Мулявин – это номер один.

Борткевич о Мулявине: «Если его новую песню на концерте принимали вяло, мог никогда больше её не исполнять»

Он никогда не искал легкой славы, хотя была слава легкая и у песни «Вологда», и у «Беловежской пущи», и у «Белоруссии».

Борткевич о Мулявине: «Если его новую песню на концерте принимали вяло, мог никогда больше её не исполнять»

Леонид Борткевич, заслуженный артист Республики Беларусь:
Был такой случай. Он приехал в Минск. Поехал в филармонию, а чемоданчик свой оставил на вокзале, на скамейке. Прошло часа 4-5. Поехали на вокзал. Там стоит этот чемоданчик, где и стоял. Он сказал: «Так, я здесь остаюсь. Такой народ, мне здесь понравилось».

Белорусский композитор о Владимире Мулявине: «Даже в начале пути все понимали, что это явление уникальное»

Леонид Борткевич когда-то был в золотом составе ВИА. Вспоминает: Мулявин жил «Песнярами», был требователен и к себе, и к музыкантам. Если новую песню на концерте принимали вяло, мог никогда больше ее не исполнять. 

Борткевич о Мулявине: «Если его новую песню на концерте принимали вяло, мог никогда больше её не исполнять»

Леонид Борткевич:
Как-то мы работали в Москве, в парке Горького, куча народа была, дождь был. Он же без усов был. Он дотронулся до микрофона, и гитараА дождь идет. Его дернуло током. На следующий день сказал, что будет усы отращивать.

Борткевич о Мулявине: «Если его новую песню на концерте принимали вяло, мог никогда больше её не исполнять»

«Александрина», «Беловежская пуща», «Вологда» – эти песни любили миллионы. Ансамбль не просто был популярным, ВИА сравнивали с The Beatles. Он первым из советских коллективов выехал на гастроли в США. И это во многом заслуга лично Владимира Мулявина.

Дочь Мулявина: «Он давал детям наступать на свои грабли, делать свои ошибки» – подробнее здесь

Люди в материале: Владимир Мулявин, Леонид Борткевич, Дмитрий Боярович

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Знаменитый песняр, легенда белорусской музыки. Роль Владимира Мулявина для своей эпохи неоценима, а его судьба парадоксальна. Русский человек...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by