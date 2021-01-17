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Борткевич о Мулявине: «Если его новую песню на концерте принимали вяло, мог никогда больше её не исполнять»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Знаменитый песняр, легенда белорусской музыки. Роль Владимира Мулявина для своей эпохи неоценима, а его судьба парадоксальна. Русский человек (родом из Свердловска) влюбился в Беларусь, приехав сюда однажды. Выучил язык и прекрасно на нем пел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Я первый раз с ним познакомился, когда мне было 17 лет. Мулявин – это номер один.
Он никогда не искал легкой славы, хотя была слава легкая и у песни «Вологда», и у «Беловежской пущи», и у «Белоруссии».
Леонид Борткевич, заслуженный артист Республики Беларусь:
Леонид Борткевич когда-то был в золотом составе ВИА. Вспоминает: Мулявин жил «Песнярами», был требователен и к себе, и к музыкантам. Если новую песню на концерте принимали вяло, мог никогда больше ее не исполнять.
Леонид Борткевич:
«Александрина», «Беловежская пуща», «Вологда» – эти песни любили миллионы. Ансамбль не просто был популярным, ВИА сравнивали с The Beatles. Он первым из советских коллективов выехал на гастроли в США. И это во многом заслуга лично Владимира Мулявина.
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Борткевич о Мулявине: «Если его новую песню на концерте принимали вяло, мог никогда больше её не исполнять»
Новости Беларуси. Знаменитый песняр, легенда белорусской музыки. Роль Владимира Мулявина для своей эпохи неоценима, а его судьба парадоксальна. Русский человек...
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