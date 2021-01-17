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«Сразу был понятен масштаб личности Владыки». Как жил митрополит Филарет и каким его запомнят?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе не стало человека, который молился за нашу страну и за каждого из нас. Ушел из жизни Владыка Филарет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почетный экзарх всея Беларуси – именно он стоял у истоков Белорусской православной церкви.
Количество монастырей и храмов за эти годы увеличилось в несколько раз. Но прежде всего Владыку ценили за его интеллигентность, невероятную человечность, внимание и заботливое отношение к каждому.
Вот мой прадед Вахромеев Иван Александрович, вот его внук Варфоломей Александрович, мой отец.
Протоиерей Георгий Вахромеев, племянник митрополита Филарета, настоятель храма Живоначальной Троицы (Россия):
Владыка Филарет очень быстро попал в окружение митрополита Никодима (Ротова). Это стало невероятным фактором, который повлиял на его становление, в том числе и на то, как он впоследствии будет вести дела, принимать решения.
Протоиерей Георгий Вахромеев:
Владыка Филарет своей рукой записывает: по сему чину читано исповедание архиерейское мною 24.10.1965 года. День, когда он стал епископом Русской православной церкви. Здесь же он помечает: хиротонию совершал митрополит Никодим в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Современный Санкт-Петербург.
Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский, Патриарший наместник Московской епархии:
Протоиерей Сергий Гордун, клирик Свято-Духова кафедрального собора:
Протоиерей Иоанн Хорошевич, настоятель храма Марии Магдалины в Минске (1989-2000):
Я насадил, ты поливаешь, а взращать будет Бог.
Сразу был понятен масштаб личности Владыки. Об этом свидетельствовали его благородство, открытый взгляд, смоль бороды, тембр голоса, неспешность слова, содержательность речи.
Вспоминаю свое первое вступление и в должность митрополита Минского, и одновременно Священного архимандрита Свято-Успенской Жировичской обители, вот этой обители. Если бы этого не было, трудно себе представить, как бы проходило служение.
Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:
Молюсь о том, чтобы Пресвятая Владычица, наша Богородица, хранила белорусскую землю под своим державным омофором.
Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:
Подходят простые женщины, мужички, складывают свои руки по благословению, а руки эти, хлебопашцев руки, как их можно не обнять и не поцеловать?
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Мне иногда кажется, что весь Минск остался без белых роз, потому что все сюда.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Еще многое предстоит открыть истории и Богу, но в Беларусь впервые за несколько лет вернулись настоящие крещенские морозы. Это тоже символично. Кстати, Владыка Филарет был инициатором увековечивания памяти всех белорусских святых. Наверное, скоро на этой иконе появится и его лик.
Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:
Это был Филарет милостивый, который оправдал имя в честь своего святого.
Это харизма, это святитель, это отец.
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Новости Беларуси. На неделе не стало человека, который молился за нашу страну и за каждого из нас. Ушел из жизни Владыка Филарет, сообщили в программе «Неделя» на...
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