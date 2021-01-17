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Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по прилёту из Германии
Источник материала: СТВ
Новости России. Объявленный в розыск Алексей Навальный вечером 17 января задержан в России в аэропорту Шереметьево по прилету из Германии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дальнейшую меру пресечения скандального блогера определит суд. До его решения Навальный будет находиться под стражей.
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Новости России. Объявленный в розыск Алексей Навальный вечером 17 января задержан в России в аэропорту Шереметьево по прилету из Германии, сообщили в программе...
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