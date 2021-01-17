Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по прилёту из Германии

Источник материала: СТВ

Новости России. Объявленный в розыск Алексей Навальный вечером 17 января задержан в России в аэропорту Шереметьево по прилету из Германии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Дальнейшую меру пресечения скандального блогера определит суд. До его решения Навальный будет находиться под стражей.