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Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по прилёту из Германии

17.01.2021 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Объявленный в розыск Алексей Навальный вечером 17 января задержан в России в аэропорту Шереметьево по прилету из Германии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по прилёту из Германии

Дальнейшую меру пресечения скандального блогера определит суд. До его решения Навальный будет находиться под стражей.  

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Новости России. Объявленный в розыск Алексей Навальный вечером 17 января задержан в России в аэропорту Шереметьево по прилету из Германии, сообщили в программе...
 
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