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Екатерина Забенько: мы увидели, кто настоящий журналист, преданный своему делу, а кто просто красовался на экране
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эту улыбку наверняка знает каждый зритель нашего канала. Екатерина Забенько – новостной гуру телеканала СТВ. В студии информационных программ Катя всегда с профессионализмом и искренностью рассказывает вам об актуальном, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Я очень рада за себя и за своих коллег, что нам удалось под таким напором выстоять, сохранить свою позицию, не сломаться. Вот эта вера в то, что ты делаешь все правильно, уверенность в том, что ты говоришь, помогла как-то ровно проскочить этот трамплин без каких-то существенных для нас травм и последствий.
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Екатерина Забенько: мы увидели, кто настоящий журналист, преданный своему делу, а кто просто красовался на экране
Новости Беларуси. Эту улыбку наверняка знает каждый зритель нашего канала. Екатерина Забенько – новостной гуру телеканала СТВ. В студии информационных программ...
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