Источник материала: Хартия'97

Навального задержали на паспортном контроле в «Шереметьево» 11 17.01.2021, 21:17

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Российский политик прилетел из Берлина в Москву.

Российского оппозиционера Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил "Дождь" .

Алексея просят куда-то пройти для «уточнения обстоятельств пересечения государственной границы» pic.twitter.com/Kh6xun3pv2 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021

По информации телеканал Навальный ушел с полицейскими без своего адвоката и супруги Юлии.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter заявила, что его попросили "куда-то пройти для уточнения обстоятельств пересечения государственной границы".

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