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Навального задержали на паспортном контроле в «Шереметьево»
Источник материала: Хартия'97
Навального задержали на паспортном контроле в «Шереметьево»
Российский политик прилетел из Берлина в Москву.
Российского оппозиционера Алексея Навального 17 января задержали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил
По информации телеканал Навальный ушел с полицейскими без своего адвоката и супруги Юлии.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Twitter заявила, что его попросили "куда-то пройти для уточнения обстоятельств пересечения государственной границы".
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Российский политик прилетел из Берлина в Москву.
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