Источник материала: Хартия'97

Алексей Навальный: Я совершенно счастлив, что прилетел 3 17.01.2021, 21:07

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В аэропорту Шереметьево российский политик обратился к встречающим.

«Это лучший мой день за последние 5 месяцев, я совершенно счастлив, что прилетел. Сейчас выйду и поеду домой, потому что я прав, все уголовные дела сфабрикованы. Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Пошли на погранконтроль».

Самолет из Германии с Алексеем Навальным на борту сел в аэропорту «Шереметьево». Рейс внезапно был перенаправлен в северную воздушную гавань столицы уже перед подлетом ко «Внуково». Авиакомпания «Победа» сообщила, что три ее борта улетели на запасные аэродромы по техническим причинам.

Алексей Навальный едет от самолета на автобусе вместе со другими пассажирами pic.twitter.com/3JfvUfPI5E — Дождь (@tvrain) January 17, 2021

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