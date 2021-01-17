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Алексей Навальный: Я совершенно счастлив, что прилетел
Источник материала: Хартия'97
Алексей Навальный: Я совершенно счастлив, что прилетел
В аэропорту Шереметьево российский политик обратился к встречающим.
«Это лучший мой день за последние 5 месяцев, я совершенно счастлив, что прилетел. Сейчас выйду и поеду домой, потому что я прав, все уголовные дела сфабрикованы. Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Пошли на погранконтроль».
Самолет из Германии с Алексеем Навальным на борту сел в аэропорту «Шереметьево». Рейс внезапно был перенаправлен в северную воздушную гавань столицы уже перед подлетом ко «Внуково». Авиакомпания «Победа» сообщила, что три ее борта улетели на запасные аэродромы по техническим причинам.
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В аэропорту Шереметьево российский политик обратился к встречающим.
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