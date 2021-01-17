Навальный вернулся в Россию — и был задержан прямо в аэропорту

Источник материала: Салiдарнасць

На паспортном контроле.

17 января самолет, на котором супруги Навальные вылетели из Берлина, должен был приземлиться в Москве во Внуково.

У аэропорта при ожидании политика были задержаны около 40 человек.





Но рейс из Берлина вылетел и прилетел с опозданием. Его перенаправили в другой аэропорт — в Шереметьево.

Перед прохождением паспортного контроля Навальный дал экспресс-интервью, пишет Медуза .

— Не могу сказать, что это мой выбор — возвращаться в Россию. Такой вопрос не стоял ни одну секунду. Они поставили авиационную безопасность под угрозу. Я совершенно счастлив, что прилетел, это мой лучший день за последние 5 месяцев. Здесь мой дом, я не боюсь, я знаю, что прав, уголовные дела против меня сфабрикованы, – сказал Алексей Навальный.

На паспортном контроле политика задержали. Это было довольно предсказуемо. Официальное сообщение ФСИН:

– (Навальный) с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей.





Ранее ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Там заявили, что политик не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.

Журналист Сергей Пархоменко отмечал в эфире Эха Москвы :

– Спрашивали меня в Фейсбуке: «Как вы думаете, возвращение Навального — это шоу, трагедия или что-то еще?» Это подвиг. Есть такое слово в русском языке. Мы как-то не привыкли им пользоваться, и, наверное, правильно делаем. Не надо его разменивать это слово и это понятие, не надо его затирать как монетку. Но иногда это слово нам годится. Вот это тот самый случай. Это колоссальный риск.

Возвращение Навального: «Власть в России обделалась от страха»