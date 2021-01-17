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«В день обращаются 15-20 человек с тюбинговой травмой». Как уберечь себя и детей от травмоопасных катаний зимой?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опасные зимние развлечения. В Минске за две недели января из-за катания на санках и тюбингах пострадали 126 детей и 20 взрослых – переломы, повреждения связок, ушибы и черепно-мозговые травмы. Несмотря на то, что в столице есть порядка полусотни горок, соответствующих всем требованиям безопасности, горожане не всегда придерживаются правил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мадрид, январь 2021-го. Так испанцы отреагировали на мощный снегопад, ставший крупнейшим за 80 лет и названный синоптиками историческим. И неудивительно: снег выпал впервые за 10 лет. Беларусь же хоть и попадала периодически под белое покрывало, но в январе 2021-го реакция на настоящую зиму была не менее бурной.
Белорусы массово отправились на горнолыжные трассы в «Силичи» и «Логойск». Очереди впечатляли. Дети тут же взяли в руки зимний инвентарь и стали покорять всевозможные горки. И все бы ничего, но веселье не обошлось без травм.
Михаил Талабаев, руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Минздрава:
Дмитрий Тесаков, ведущий научный сотрудник лаборатории РНПЦ травматологии и ортопедии:
О культуре катания можно спорить и сегодня. Порою взрослые удивляют больше, чем дети. Вот такие зимние покатушки уже стали привычным и любимым делом для белорусов. А для сотрудников Госавтоинспекции это очередная головная боль. Что уж говорить о детях, которые берут пример со взрослых.
Так, в первые дни января на улице Таежной под колеса машины с горки скатился пятилетний мальчик на санках-ледянках. В результате ДТП ребенок получил черепно-мозговую травму и попал в больницу. Мы решили выехать на место и проверить, что сегодня происходит на горке. Хватило 10 минут дежурства исподтишка, как первые экстремалы появились на горизонте, и вот вам результат.
Нравоучений водителя хватило ненадолго. А границ для зимних забав, кажется, у этих ребят нет вовсе. Горки стало мало, решили кататься прямо на дороге. И дети ведь не виноваты, что хочется гулять. Вопрос – где родители?
Юлия Стриго, корреспондент:
– Нет, в первый раз сюда пришел. Я в другие места хожу.
– Тут же дорога рядом, деревья.
Что ж, такой отважной молодежью можно гордиться, но, увы, не в этом случае. Врачи-травматологи, МЧС и ГАИ призывают взрослых научить детей правилам безопасного поведения и лично контролировать места, где они играют.
Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД:
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«В день обращаются 15-20 человек с тюбинговой травмой». Как уберечь себя и детей от травмоопасных катаний зимой?
Новости Беларуси. Опасные зимние развлечения. В Минске за две недели января из-за катания на санках и тюбингах пострадали 126 детей и 20 взрослых – переломы,...
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