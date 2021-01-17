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Директор РНПЦ детской хирургии: институт профессионального риска гораздо облегчит работу наших врачей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Делать наше здравоохранение лучше можно и нужно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как именно – вопрос, в том числе в плоскости законодательной.
Вот ему третьи сутки сегодня, и он потребовал операцию экстренную. Операция достаточно тяжелая, большая. Но он перенес неплохо. Вот этих детей мы в любом случае должны оперировать, несмотря ни на какие карантинные и эпидемиологические ситуации.
Константин Викентьевич Дроздовский общается с нашей съемочной группой после завершения шестичасовой операции на крошечном сердечке.
Для хирурга с более чем 20-летним стажем такие манипуляции – обычное дело (здесь, в РНПЦ детской хирургии, ежегодно проводят больше тысячи подобных вмешательств). Для обывателя же все это сродни чуду, которого всегда ждут от врачей, упуская из виду, что медицина – это в некотором смысле риск.
Константин Дроздовский, главный внештатный детский кардиохирург Беларуси, директор РНПЦ детской хирургии:
Из европейских стран систем бесплатных практически не осталось, буквально только в Англии, наверное, и в Швеции. В остальном – это страховая медицина. В случаях страховой медицины все понятно. Есть страховая компания, которая как третейский судья между пациентом и врачом. Ну и, конечно, суды. Судебные разбирательства заканчиваются выплатой какой-то компенсации финансовой, материальной. Страхование, то есть понятие риска, и, соответственно, страхование этого риска – перекрывает этот момент.
Право на профессиональный риск теперь появилось и у белорусских медиков. Его прописали в новом положении в законе о здравоохранении. Нет, это не способ снять ответственность с врача за возможные ошибки, как можно подумать, а скорее налаживание механизма цивилизованного взаимодействия «медик – пациент», подстраховка для обоих, если хотите.
Константин Дроздовский:
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Директор РНПЦ детской хирургии: институт профессионального риска гораздо облегчит работу наших врачей
Новости Беларуси. Делать наше здравоохранение лучше можно и нужно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как именно – вопрос, в том числе в плоскости...
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