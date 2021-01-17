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В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опасные зимние развлечения. В Минске за две недели января из-за катания на санках и тюбингах пострадали 126 детей и 20 взрослых – переломы, повреждения связок, ушибы и черепно-мозговые травмы. Несмотря на то, что в столице есть порядка полусотни горок, соответствующих всем требованиям безопасности, горожане не всегда придерживаются правил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В больших городах к вопросу безопасности относятся более щепетильно, нежели в регионах – одновременно к счастью и к сожалению. Например, в Минске самый большой район Фрунзенский. К тому же застройка холмистая, а значит, найти спуски для тюбингов или санок проще простого. Администрация позаботилась об этом заранее, и сегодня в районе порядка 20 безопасных горок.
Николай Остапенко, директор УП «Зеленстрой Фрунзенского района»:
Безопасное место для катания мы нашли по улице Каменногорская, недалеко от МКАД. Горка высокая, прямо местные «Силичи». Раньше дети спускались прямо на проезжую часть, теперь здесь установили придорожное ограждение. Использовали и искусственную насыпь – теперь спуск более пологий. Безопасные горки можно найти в каждом районе столицы.
Мы живем здесь недалеко, поэтому это место, «Солнечная долина», нам нравится больше всего, наш любимый парк. То, что выпал снег и можно здесь погулять в снегу, нам очень нравится. По поводу трасс: на санках кататься можно где угодно, а если куда-то с горки скатиться, к тюбингу отношусь не очень хорошо.
– Мы ходим, когда меньше народа, стараемся, чтобы столкновений не было. И сами контролируем. Один проехал, посмотрели, запустили. А так, в кучу не стараемся.
Нужно крепко держать и не тормозить ногами, а то можно перекульнуться.
Это второй раз в жизни, когда я села на тюбинг, на тех склонах, которые очень пологие, без кочек и трамплинов. У меня дома санки с рулем, поэтому я считаю, что это более оптимально, чем тюбинг.
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В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них
Новости Беларуси. Опасные зимние развлечения. В Минске за две недели января из-за катания на санках и тюбингах пострадали 126 детей и 20 взрослых – переломы,...
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