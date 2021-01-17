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В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них

17.01.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Опасные зимние развлечения. В Минске за две недели января из-за катания на санках и тюбингах пострадали 126 детей и 20 взрослых – переломы, повреждения связок, ушибы и черепно-мозговые травмы. Несмотря на то, что в столице есть порядка полусотни горок, соответствующих всем требованиям безопасности, горожане не всегда придерживаются правил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В больших городах к вопросу безопасности относятся более щепетильно, нежели в регионах – одновременно к счастью и к сожалению. Например, в Минске самый большой район Фрунзенский. К тому же застройка холмистая, а значит, найти спуски для тюбингов или санок проще простого. Администрация позаботилась об этом заранее, и сегодня в районе порядка 20 безопасных горок.

В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них

Николай Остапенко, директор УП «Зеленстрой Фрунзенского района»:
Те места, в которых запрещено катание, мы ходатайствовали перед ГАИ, чтобы там установили ограждения и дети не могли выехать на проезжую часть.

В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них

Безопасное место для катания мы нашли по улице Каменногорская, недалеко от МКАД. Горка высокая, прямо местные «Силичи». Раньше дети спускались прямо на проезжую часть, теперь здесь установили придорожное ограждение. Использовали и искусственную насыпь – теперь спуск более пологий. Безопасные горки можно найти в каждом районе столицы.

В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них

Мы живем здесь недалеко, поэтому это место, «Солнечная долина», нам нравится больше всего, наш любимый парк. То, что выпал снег и можно здесь погулять в снегу, нам очень нравится. По поводу трасс: на санках кататься можно где угодно, а если куда-то с горки скатиться, к тюбингу отношусь не очень хорошо.

В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них

– Мы ходим, когда меньше народа, стараемся, чтобы столкновений не было. И сами контролируем. Один проехал, посмотрели, запустили. А так, в кучу не стараемся.
Сами, взрослые, катаетесь?
Катаемся.

В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них

Нужно крепко держать и не тормозить ногами, а то можно перекульнуться.

В Минске оборудовали горки для безопасного катания. Жители столицы поделились своими впечатлениями от них

Это второй раз в жизни, когда я села на тюбинг, на тех склонах, которые очень пологие, без кочек и трамплинов. У меня дома санки с рулем, поэтому я считаю, что это более оптимально, чем тюбинг.

Пошел кататься на ледянке и упал в очистной колодец. Следствие восстанавливает картину гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе (подробности далее).

Люди в материале: Николай Остапенко, Юлия Стриго

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Опасные зимние развлечения. В Минске за две недели января из-за катания на санках и тюбингах пострадали 126 детей и 20 взрослых – переломы,...
 
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