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Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Благодарности Президента за свой труд удостоен политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.
Его авторский стиль знаком многим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
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Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»
Новости Беларуси. Благодарности Президента за свой труд удостоен политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой. Его авторский стиль знаком многим, сообщили в...
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