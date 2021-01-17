Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благодарности Президента за свой труд удостоен политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.





Его авторский стиль знаком многим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Журналист президентского пула, автор рубрики «Политика без галстуков и купюр» и настоящий патриот.





Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра. Я уже привыкал: рубрика выходит – начинаются звонки. Несколько суток, то есть телефон не умолкал, батарея садилась. Вот и все сложности. Главное ведь было – отстоять страну, любимую не отдать.





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