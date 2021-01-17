ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»

17.01.2021 22:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благодарности Президента за свой труд удостоен политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»

Его авторский стиль знаком многим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Журналист президентского пула, автор рубрики «Политика без галстуков и купюр» и настоящий патриот.

Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра. Я уже привыкал: рубрика выходит – начинаются звонки. Несколько суток, то есть телефон не умолкал, батарея садилась. Вот и все сложности. Главное ведь было – отстоять страну, любимую не отдать.

Евгений Пустовой: «Звонили из Европы, Америки, предлагали даже какие-то деньги – только уйди из кадра»

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Красивое слово «фейк» – это обычная ложь, а постправда – самая примитивная манипуляция сознанием человека»

Александр Лукашенко: «Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки»

Евгений Пустовой: «К Благодарности Президента прилагаются часы. То есть время выбрало нас»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Благодарности Президента за свой труд удостоен политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой. Его авторский стиль знаком многим, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пошёл кататься на ледянке и упал в очистной колодец. Следствие восстанавливает картину гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by