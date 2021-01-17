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«За год невозможно научиться всему». Что такое резидентура и как она поможет молодым врачам?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Делать наше здравоохранение лучше можно и нужно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как именно – вопрос, в том числе в плоскости законодательной.
Каждый год в РНПЦ детской хирургии приходят молодые врачи. Освоиться в профессии им помогают старшие и более опытные коллеги, но всего лишь спустя год-два после университета вчерашние студенты наравне со взрослыми медиками уже носят гордое звание, например, кардиохирурга.
Алена Сырова, корреспондент:
Для сравнения, в странах ЕС, чтобы стать кардиохирургом, нужно отучиться (помимо базового медобразования) еще 6 лет, в Штатах – 9-10. В Беларуси после введения изменений, чтобы войти в профессию желающим освоить очень узкие и обязывающие специализации, нужно будет окончить резидентуру.
Константин Дроздовский, главный внештатный детский кардиохирург Беларуси, директор РНПЦ детской хирургии:
Алена Сырова, корреспондент:
Константин Дроздовский:
Трехгодичная резидентура заменит клиническую ординатуру и позволит изменять профиль специальности, если нужно. Конечно, еще предстоит отработать механизмы, но опытные врачи уже называют это изменение в законе прорывом.
Доктор медицинских наук Евгений Красавцев уверен: это вопрос национальной безопасности, не меньше. Ведь подготовить тех же инфекционистов, которые стали чуть ли не главными героями 2020-го, без качественного постдипломного обучения просто невозможно.
Евгений Красавцев, заведующий кафедрой инфекционных болезней Гомельского государственного медицинского университета:
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Новости Беларуси. Делать наше здравоохранение лучше можно и нужно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как именно – вопрос, в том числе в плоскости...
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