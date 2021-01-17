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«За год невозможно научиться всему». Что такое резидентура и как она поможет молодым врачам?

17.01.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Делать наше здравоохранение лучше можно и нужно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как именно – вопрос, в том числе в плоскости законодательной.

Проект обновленного закона на неделе представили Президенту на встрече с ведущими медиками страны.

«За год невозможно научиться всему». Что такое резидентура и как она поможет молодым врачам?

Каждый год в РНПЦ детской хирургии приходят молодые врачи. Освоиться в профессии им помогают старшие и более опытные коллеги, но всего лишь спустя год-два после университета вчерашние студенты наравне со взрослыми медиками уже носят гордое звание, например, кардиохирурга.

Алена Сырова, корреспондент:
Как считаете, равновесно ли, учитывая, что едва ли хирург с годовым опытом сможет провести все манипуляции, которые предусматривает его специализация? 

«За год невозможно научиться всему». Что такое резидентура и как она поможет молодым врачам?

Для сравнения, в странах ЕС, чтобы стать кардиохирургом, нужно отучиться (помимо базового медобразования) еще 6 лет, в Штатах – 9-10. В Беларуси после введения изменений, чтобы войти в профессию желающим освоить очень узкие и обязывающие специализации, нужно будет окончить резидентуру.

«За год невозможно научиться всему». Что такое резидентура и как она поможет молодым врачам?

Константин Дроздовский, главный внештатный детский кардиохирург Беларуси, директор РНПЦ детской хирургии:
С введением резидентуры у нас, естественно, с дифференциацией от специальностей, какими будут срок и условия обучения и присвоения этой специальности, этого сертификата. Вот эти все отношения, вот это все субъективное, на мой взгляд, на данный момент к обычному доктору отношение и его сопровождение в профессии, примет абсолютно законные и абсолютно понятные рамки.

Алена Сырова, корреспондент:
А вы бы хотели, если вернуться назад, чтобы у вас была такая возможность?

Константин Дроздовский:
Я бы с удовольствием прошел этот путь, потому что, конечно, еще раз повторяю: за год невозможно научиться всему.

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«За год невозможно научиться всему». Что такое резидентура и как она поможет молодым врачам?

Трехгодичная резидентура заменит клиническую ординатуру и позволит изменять профиль специальности, если нужно. Конечно, еще предстоит отработать механизмы, но опытные врачи уже называют это изменение в законе прорывом.

«За год невозможно научиться всему». Что такое резидентура и как она поможет молодым врачам?

Доктор медицинских наук Евгений Красавцев уверен: это вопрос национальной безопасности, не меньше. Ведь подготовить тех же инфекционистов, которые стали чуть ли не главными героями 2020-го, без качественного постдипломного обучения просто невозможно.

«За год невозможно научиться всему». Что такое резидентура и как она поможет молодым врачам?

Евгений Красавцев, заведующий кафедрой инфекционных болезней Гомельского государственного медицинского университета:
Обучение в вузе предполагается по многим аспектам медицины. Субординатура есть, в принципе, для всех специальностей, но не по инфекционным болезням. Иногда, особенно в отдаленных учреждениях здравоохранения, они предоставлены сами себе, хотя они являются базами подготовки по этим специальностям. Поэтому централизация и, может, необходимость введения резидентуры, и то, что сейчас обсуждается на уровне Минздрава, наверное, это поможет более четкому прохождению последипломной подготовки.

Люди в материале: Константин Дроздовский, Алена Сырова, Евгений Красавцев

 
 
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Новости Беларуси. Делать наше здравоохранение лучше можно и нужно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как именно – вопрос, в том числе в плоскости...
 
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