«Дают значительно больший процент успешного лечения». Как в Беларуси изменились подходы к лечению гепатита С?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Делать наше здравоохранение лучше можно и нужно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как именно – вопрос, в том числе в плоскости законодательной.

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Дмитрий Терешков два десятка лет посвятил борьбе с инфекциями. Последние десять – с гепатитами. Инфекционист констатирует: за сравнительно короткий исторический период в мировой и отечественной медицине произошел просто гигантский скачок в технологиях и средствах лечения.

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Сегодня гепатит С, который еще в начале столетия считался трудноизлечимым, белорусские врачи побеждают почти со 100%-ным результатом. В стране налажено производство собственных препаратов, а дорогостоящую помощь больные получают за бюджетные средства.

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Дмитрий Терешков, заведующий инфекционным отделением № 4 Гомельской областной инфекционной клинической больницы:

Еще 5 лет назад мы лечили таких пациентов с использованием интерферонотерапии, которая переносилась гораздо тяжелее. А уже начиная с 2016-2017 годов у нас стали регистрироваться препараты прямого вирусного действия, которые действуют непосредственно на ферментные системы вирусного гепатита С, которые дают значительно больший процент успешного лечения.

– Медицина шагнула вперед?

– Значительно.