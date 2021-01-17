Всемирный банк предупредил о «потерянном десятилетии» для мировой экономики

Источник материала: ОНТ

Всемирный банк в своем очередном отчете предупредил о «потерянном десятилетии» для мировой экономики. И даже если в 2021-м она заработает на полную мощность, что маловероятно из-за пандемии, перспективы удручающие. Шрамы от коронакризиса будут заживать долго.

Как подсчитали эксперты, COVID-19 уже обошёлся человечеству минимум в 10 триллионов долларов. Что дальше? Растущая безработица и крупнейший со времен Второй мировой гуманитарный и банковский кризис.

Насколько устойчива наша финансовая система? Этот вопрос на неделе Александр Лукашенко адресовал главе Нацбанка Павлу Каллауру и помощнику Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерию Бельскому.

В 2020-м регулятору удалось соблюсти ключевой баланс: сохранить макроэкономическую устойчивость и при этом подставить плечо предприятиям, чтобы экономика продолжала работать. Впрочем, не все прогнозы выполнены. В частности, по итогам года инфляция превысила прогнозный уровень. И важно понимать, как в будущем, с учетом новых вызовов, избежать просчетов и не допустить роста цен.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Давайте откровенно, экономика должна развиваться. Есть экономика – есть банковская система. Без экономики не будет никаких финансов. Понятно, что должен быть разумный баланс. Понятно, что воздушных денег давно уже нет и не будет. Все это должны прекрасно понимать. Но тем не менее, нужно изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики прежде всего».

Очевидно, что в нынешнем году Беларуси предстоит развиваться не только с учетом геополитических потрясений, но и в условиях жесткой санкционной политики Запада. Впрочем, к таким вызовам у нашей страны уже выработан иммунитет. Что касается инструментов экономического и политического давления – это улица с двухсторонним движением. И зарубежным партнёрам стоит об этом помнить.

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