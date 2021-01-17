Журналисты ОНТ удостоены госнаград и благодарностей Президента

Источник материала: ОНТ

Традиционно в эти наполненные атмосферой новогодних и рождественских праздников дни чествуют тех, кто в 2020-м достиг успехов в творчестве и профессии.

Приятно видеть среди награжденных и специального корреспондента ОНТ Игоря Тура. Он удостоен медали «Франциска Скорины». Кроме того, за профессионализм, честность и объективность Благодарность Президента объявлена ведущим нашего телеканала – Александру Аверкову и Катерине Круталевич, корреспондентам – Андрею Александрову и Алексею Кряквину, а также телеоператору Сергею Янковскому. Также Главой государства отмечены представители других крупнейших белорусских СМИ, государственные деятели и артисты. В тёплой и неформальной обстановке Президент поздравил всех с праздниками, подчеркнув, что ушедших год стал испытанием для каждого и для суверенитета страны. И белорусы как нация выстояли под ударом и показали единство в стремлении сохранить мир, историческую правду и свой жизненный уклад.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Поэтому объявленный Год единства – это не столько задача на будущее, как неопровержимый факт и наш ответ недоброжелателям: белорусы были и будут единым народом. Вы, может быть, даже не до конца осознали, что перевернули не просто очередную страницу нашей независимой истории, вы перевернули в кратчайший период времени сознание людей, по крайней мере большинства нашего общества. Вы показали, что значит любить Родину не на словах, а на деле. Показали, что значит быть истинным патриотом. Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки. Мы проснулись, и это лучшее, что могло с нами, белорусами, произойти. Согласитесь, Беларусь заслуживает, чтобы мы берегли ее и дорожили своим национальным статусом. Статусом гражданина сильной и независимой страны».

Вручение наград состоялось во время традиционного приёма от имени Президента. Среди приглашенных – руководители госструктур, педагоги, журналисты, спортсмены, люди из мира культуры и науки – те, кто в минувшем году достигли профессиональных вершин.

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