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Журналисты ОНТ удостоены госнаград и благодарностей Президента
Источник материала: ОНТ
Традиционно в эти наполненные атмосферой новогодних и рождественских праздников дни чествуют тех, кто в 2020-м достиг успехов в творчестве и профессии.
Приятно видеть среди награжденных и специального корреспондента ОНТ Игоря Тура. Он удостоен медали «Франциска Скорины». Кроме того, за профессионализм, честность и объективность Благодарность Президента объявлена ведущим нашего телеканала – Александру Аверкову и Катерине Круталевич, корреспондентам – Андрею Александрову и Алексею Кряквину, а также телеоператору Сергею Янковскому. Также Главой государства отмечены представители других крупнейших белорусских СМИ, государственные деятели и артисты. В тёплой и неформальной обстановке Президент поздравил всех с праздниками, подчеркнув, что ушедших год стал испытанием для каждого и для суверенитета страны. И белорусы как нация выстояли под ударом и показали единство в стремлении сохранить мир, историческую правду и свой жизненный уклад.
Вручение наград состоялось во время традиционного приёма от имени Президента. Среди приглашенных – руководители госструктур, педагоги, журналисты, спортсмены, люди из мира культуры и науки – те, кто в минувшем году достигли профессиональных вершин.
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Традиционно в эти наполненные атмосферой новогодних и рождественских праздников дни чествуют тех, кто в 2020-м достиг успехов в творчестве и профессии. Приятно...
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