Что изменится в законодательстве после подписания новых кодексов по вопросам административной ответственности?

Источник материала: ОНТ

На уходящей неделе Президент подписал новый Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Работа над этими документами велась с конца 2019 года. Александр Лукашенко тогда поставил задачу переработать кодексы, чтобы они носили в большей степени не карательные, а профилактические функции. К работе подключили экспертов, учёных, судей, депутатов. Несколько тысяч предложений поступило от простых белорусов. Что в итоге?

Из административного кодекса исключили 110 норм. В 230 санкции скорректировали в сторону уменьшения. При этом административные правонарушения разделили на три категории: проступки, значительные и грубые нарушения. Соответственно и строгость наказания – разная.

Олег Казей, начальник управления профилактики Министерства внутренних дел Беларуси: «К проступкам относятся те, штраф за которые не будет превышать 10 базовых величин. Все, что больше, это уже будет значительные правонарушения, ну а те, которые будут влечь административный арест, общественные работы – это уже будут отнесены к категории грубых административных правонарушений».

Отдельно в КоАП выделена профилактика правонарушений среди детей и подростков. В отношении с несовершеннолетним предусмотрен более лояльный подход – воспитывать, а не наказывать.

Что же касается безопасности и общественного порядка – здесь, наоборот, ответственность будет усилена. Так, за нарушение порядка проведения массовых мероприятий штраф составит до 2900 рублей. За повторное участие в несанкционированных уличных акциях ответственность может быть увеличена до 30 суток. До 5800 рублей возрастает штраф за распространение персональных данных сотрудников правоохранительных органов.

Также в новой редакции кодексов вводится ответственность за использование запрещенной символики. И штрафы за это тоже приличные – и для граждан, и для юридически лиц.

Усилена ответственность и за «пьяное вождение». За ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть или тяжкое телесное повреждение, виновнику будет грозить от 3 до 8 лет лишения свободы. За повторное в течение года управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения максимальный срок лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, увеличится с 5 до 8 лет.

Также по инициативе ГАИ появилась и градация состояния алкогольного опьянения у водителя. Первая ступень – от 0,3 до 0,8 промилле. Для этой категории нарушителей увеличат штраф до 100 базовых величин. Срок лишения права управления останется тем же – 3 года. Вторая градация – от 0,8 промилле и более. Таким водителям будет грозить штраф в 200 базовых величин и лишение прав на 5 лет.

Кодексы вступят в силу с 1 марта этого года. Есть время внимательно изучить. Ведь незнание, как известно, не освобождает от ответственности.

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