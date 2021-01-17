ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что изменится в законодательстве после подписания новых кодексов по вопросам административной ответственности?

17.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что изменится в законодательстве после подписания новых кодексов по вопросам административной ответственности?

На уходящей неделе Президент подписал новый Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Работа над этими документами велась с конца 2019 года. Александр Лукашенко тогда поставил задачу переработать кодексы, чтобы они носили в большей степени не карательные, а профилактические функции. К работе подключили экспертов, учёных, судей, депутатов. Несколько тысяч предложений поступило от простых белорусов. Что в итоге?

Из административного кодекса исключили 110 норм. В 230 санкции скорректировали в сторону уменьшения. При этом административные правонарушения разделили на три категории: проступки, значительные и грубые нарушения. Соответственно и строгость наказания – разная.

Олег Казей, начальник управления профилактики Министерства внутренних дел Беларуси: «К проступкам относятся те, штраф за которые не будет превышать 10 базовых величин. Все, что больше, это уже будет значительные правонарушения, ну а те, которые будут влечь административный арест, общественные работы – это уже будут отнесены к категории грубых административных правонарушений».

Отдельно в КоАП выделена профилактика правонарушений среди детей и подростков. В отношении с несовершеннолетним предусмотрен более лояльный подход – воспитывать, а не наказывать. 

Что же касается безопасности и общественного порядка – здесь, наоборот, ответственность будет усилена. Так, за нарушение порядка проведения массовых мероприятий штраф составит до 2900 рублей. За повторное участие в несанкционированных уличных акциях ответственность может быть увеличена до 30 суток. До 5800 рублей возрастает штраф за распространение персональных данных сотрудников правоохранительных органов. 

Также в новой редакции кодексов вводится ответственность за использование запрещенной символики. И штрафы за это тоже приличные – и для граждан, и для юридически лиц. 

Усилена ответственность и за «пьяное вождение». За ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть или тяжкое телесное повреждение, виновнику будет грозить от 3 до 8 лет лишения свободы. За повторное в течение года управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения максимальный срок лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, увеличится с 5 до 8 лет. 

Также по инициативе ГАИ появилась и градация состояния алкогольного опьянения у водителя. Первая ступень – от 0,3 до 0,8 промилле. Для этой категории нарушителей увеличат штраф до 100 базовых величин. Срок лишения права управления останется тем же – 3 года. Вторая градация – от 0,8 промилле и более. Таким водителям будет грозить штраф в 200 базовых величин и лишение прав на 5 лет. 

Кодексы вступят в силу с 1 марта этого года. Есть время внимательно изучить. Ведь незнание, как известно, не освобождает от ответственности.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На уходящей неделе Президент подписал новый Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пратэсты ў марознай Беларусі, вяртаньне Навальнага ў Расею. Найважнейшае за 17 студзеня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by