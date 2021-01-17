Источник материала: ОНТ

Более 80% граждан Кыргызстана проголосовали за возврат к президентской форме правления. Референдум по этому вопросу прошел неделю назад, его совместили с досрочными выборами главы государства, они были объявлены после октябрьских погром и беспорядков.

Официальные итоги голосования ЦИК обещает объявить буквально в ближайшие дни. По предварительным данным, победу с большим отрывом от конкурентов одержал бывший премьер Садыр Жапаров. Он известен своей приверженностью к союзническим отношениям с Россией. Отсюда можно сделать вывод, что с интеграционной орбиты ЕАЭС как минимум в ближайшее время Кыргызстан точно не сойдёт. Ну а сам выбор кыргызов уже говорит о том, что уроки цветных революций все-таки не прошли бесследно. И народ просто устал от политического хаоса в стране.

Как бы это иронично не звучало, но наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОДКБ и СНГ посоветовали Соединенным Штатам поучиться проводить президентские выборы у Кыргызстана. И ведь не возразишь, глядя на то, что все эти месяцы происходило и происходит в США.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram