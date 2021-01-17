Конкуренция или что-то еще? Илья Бегун рассказал о причинах конфликта BYSOL с другими оппозиционными фондами

Источник материала: ОНТ

С момента начала протестов в Беларуси в стране сформировалось значительное количество фондов, занимающихся поддержкой протестующих. Одним из таких фондов стал BYSOL. Однако в определенный момент в Сеть попали свидетельства конфликта между основателем BYSOL Андреем Стрижаком и командами других фондов. В чем истинные причины этого конфликта? Своим мнением по этому вопросу в эфире программы «Марков. Ничего личного» поделился экс-участник команды Фондов солидарности в Вильнюсе Илья Бегун.

Илья Бегун: «Если есть один фонд на слуху, то все денежные средства, которые будут поступать под инициативы для помощи оппозиции, они будут поступать в один фонд. Если фондов будет много – это уже конкуренция. Плюс, кроме этого, BYSOL взял на себя еще одну функцию – это политическая стратегия в штабе Тихановской. Фактически произошло планомерное вытеснение того же фонда "Страны для жизни" из поля зрения Светланы… Фактически получается, что раз за разом, шаг за шагом, человек за человеком, замещались люди. И фактически окружение, планерка с BYSOL и планерка по штабу превратилась фактически в одну и ту же компанию лиц».

При этом в ответ на вопрос о том, почему Тихановская не открестилась от BYSOL, несмотря на явную непрозрачность фонда, Бегун отметил, что в этом решении, возможно, был и серьезный эмоциональный аспект.

Илья Бегун: «За счет крайне серьезной привязки к этим людям. Может где-то и в психоэмоциональном плане. Когда она приехала в Литву, давайте посмотрим на ситуацию: муж находится в следственном изоляторе, она одна с двумя детьми маленькими. Крайне сложно самостоятельно принимать в этой ситуации какие-то решения. Но тут появляются некие "доброжелатели", которые успокаивают, приютили, помогли. Ну и, естественно, этих людей потом очень сложно попросить оставить свое кресло и поменять на кого-то другого. Есть уже какая-то привязка личностного характера, и где-то можно на что-то закрыть глаза, простить. Но мы же с вами говорим не о личных каких-то вещах. Если человек так или иначе согласился участвовать в политике, то надо понимать, что только твоего там уже осталось мало. Есть еще то, что ты берешь на себя как человек, который является для кого-то лидером. Следовательно, надо понимать, что каждое действие будет иметь отражение, а именно на саму же себя обратно. То, что ты скажешь – это воспримут люди и, соответственно, потом их отношение к тебе может точно также поменяться в лучшую или худшую сторону. Но когда ты не принимаешь решений, а может, и изначально не хотелось эти решения принимать, а хотелось просто жить, то и принимать все эти "ответки" приходится самой Светлане».

Бегун также отметил, что в настоящий момент окружение Светланы Тихановской постепенно начинает оказывать на неё все большее и большее влияние, что логично отражается и на уровне её поддержки среди сторонников оппозиции, которая начинает сокращаться.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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