Илья Бегун – о возвращении из Литвы в Беларусь, платформе «Голос» и забастовках

Источник материала: ОНТ

Илья Бегун – бывший участник команды Фондов солидарности BYSOL. Еще в 12 августа он попросил политического убежища в Литве, однако уже в январе внезапно вернулся в Беларусь. Чем было обусловлено столь внезапное решение? На этот вопрос он ответил в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Илья Бегун: «Вы знаете, я к этому решению в принципе уже давно шел. Потому что пока находился максимально близко к происходящему в Литве, общался с людьми, видел различные факты, то как и из чего строится стратегия, определенные выводы, я просто уже для себя принял определенное решение, что я не вижу каких-то там драйверов изменений, которые глобально могут на что-то повлиять. Фактически на данный момент для меня эта ситуация выглядит уже как попытка обрасти политическим “жирком”».

Как пояснил гость программы, сам он, будучи программистом в EPAM, в определенный момент получил предложения заняться работой в штабе оппозиционного кандидата Валерия Цепкало, на которое он дал согласие. В процессе этой работы ему, в том числе, довелось работать и с платформой «Голос», своим мнением о которой он поделился с ведущим программы Маратом Марковым.

В частности Бегун отметил: итоги голосования в системе с правовой точки зрения были довольно сомнительны, особенно учитывая то, что основная аудитория платформы была заангажирована, что, безусловно, могло оказать серьезное негативное влияние на объективность предоставляемых данных.

Ответил гость и на вопрос о своей работе в национальном забастовочном комитете.

Илья Бегун: «Это, скорее, уже последствия определенных действий, пока я находился на карантине в Литве. Чем-то заниматься надо, внутреннее бурление есть, желание куда-то спроецировать эти усилия. Подвернулась возможность организовать группу людей, чат собственный (по итогу где-то около 300 человек), среди которых довольно много инициативных людей с разной квалификацией. Было принято решение помогать забастовкам – грамотно, четко, предоставить им полный список документов уже изготовленных бланков, предоставить методичку о том, как отрабатывать возражения, если вдруг какое-то давление на них оказывается. То есть человек открывает методичку, у него слева в колонке написано, что ему предъявляют, а справа он уже ссылается на законодательные определенные нормы. И даже с маркетологом проработали вопрос, чтобы сделать на основании этих документов методичку, где пошагово, наглядно, с помощью инфографики показано, как этот процесс в принципе происходит с законодательной точки зрения».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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