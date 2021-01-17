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Илья Бегун – о возвращении из Литвы в Беларусь, платформе «Голос» и забастовках
Источник материала: ОНТ
Илья Бегун – бывший участник команды Фондов солидарности BYSOL. Еще в 12 августа он попросил политического убежища в Литве, однако уже в январе внезапно вернулся в Беларусь. Чем было обусловлено столь внезапное решение? На этот вопрос он ответил в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Как пояснил гость программы, сам он, будучи программистом в EPAM, в определенный момент получил предложения заняться работой в штабе оппозиционного кандидата Валерия Цепкало, на которое он дал согласие. В процессе этой работы ему, в том числе, довелось работать и с платформой «Голос», своим мнением о которой он поделился с ведущим программы Маратом Марковым.
В частности Бегун отметил: итоги голосования в системе с правовой точки зрения были довольно сомнительны, особенно учитывая то, что основная аудитория платформы была заангажирована, что, безусловно, могло оказать серьезное негативное влияние на объективность предоставляемых данных.
Ответил гость и на вопрос о своей работе в национальном забастовочном комитете.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Илья Бегун – бывший участник команды Фондов солидарности BYSOL. Еще в 12 августа он попросил политического убежища в Литве, однако уже в январе внезапно вернулся в...
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