Илья Бегун о фондах BYSOL и ByHelp: люди поверили и почувствовали, что им окажут помощь, а по факту их опрокинули

Источник материала: ОНТ

Фонды BYSOL и ByHelp были основаны для оказания помощи протестующим и участникам забастовок. Однако исполняли ли они свои функции на самом деле? Почему до основной части обратившихся за помощью деньги так и не дошли и ставилась ли основателем фонда Андреем Стрижаком такая цель изначально? На эти вопросы в эфире программы «Марков. Ничего личного» ответил экс-участник команды Фондов солидарности в Вильнюсе Илья Бегун.

Илья Бегун: «Прецеденты были, даже я сам получал деньги. На первых порах нужно было создать маркетинговый антураж того, что фонд реально работает, на него стоит полагаться. Только вот изначальная повестка, которую фонд заявлял, – это выплата забастовкам, – у меня тоже вызвала очередной моральный вопрос. А все ли нормально с тем, что сейчас происходит? Люди поверили, люди почувствовали какую-то уверенность, зная, что им помогут, а по факту получилось, что всех опрокинули, и в декабре мы от Андрея Стрижака в интервью с Мартыновой слышим такую фразу о том, что стачки изначально невозможно было организовать».

При этом гость отметил, что пусть сейчас уже и сложно судить об истинной мотивации Андрея Стрижака и его окружения, однако сейчас со стороны это выглядит так, будто помощь бастующим рабочим никто и не собирался оказывать.

При этом он также отметил, что с юридической точки зрения фонд BYSOL даже не является благотворительным фондом. В частности, он отметил, что фон представляет собой зарегистрированную в Нидерландах структуру, которая фактически является очень удобным элементом схемы ухода от налогообложения.

Илья Бегун: «Это некоторого рода юридически оформленный общак, где некоторые стороны могут размещать свои денежные средства. Гораздо проще вопрос с налогами, поскольку очень высокая планка начала налогообложения. И главный нюанс, на котором я бы акцентировал особое внимание, – это отсутствие лимита по денежным средствам, которые можно использовать на обслуживание самого фонда».

Как подчеркнул Бегун, одной из главных причин возникновения у него сомнений в истинной мотивации основателей фонда стала непрозрачность работы самого фонда. «Если мы говорим об организации, чьё фактическое действие является еще и политическим, то с моральной точки зрения было бы крайне положительно, если бы организация могла отчитаться не только о реализации изначально поставленных целей, но и о том, с какой эффективностью эти денежные средства используются… Наживаетесь вы на этом, живете на широкую ногу или же вы действительно тот самый бедный монах, который все делает для остальных?»

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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