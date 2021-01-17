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Илья Бегун о фондах BYSOL и ByHelp: люди поверили и почувствовали, что им окажут помощь, а по факту их опрокинули
Источник материала: ОНТ
Фонды BYSOL и ByHelp были основаны для оказания помощи протестующим и участникам забастовок. Однако исполняли ли они свои функции на самом деле? Почему до основной части обратившихся за помощью деньги так и не дошли и ставилась ли основателем фонда Андреем Стрижаком такая цель изначально? На эти вопросы в эфире программы «Марков. Ничего личного» ответил экс-участник команды Фондов солидарности в Вильнюсе Илья Бегун.
При этом гость отметил, что пусть сейчас уже и сложно судить об истинной мотивации Андрея Стрижака и его окружения, однако сейчас со стороны это выглядит так, будто помощь бастующим рабочим никто и не собирался оказывать.
При этом он также отметил, что с юридической точки зрения фонд BYSOL даже не является благотворительным фондом. В частности, он отметил, что фон представляет собой зарегистрированную в Нидерландах структуру, которая фактически является очень удобным элементом схемы ухода от налогообложения.
Как подчеркнул Бегун, одной из главных причин возникновения у него сомнений в истинной мотивации основателей фонда стала непрозрачность работы самого фонда. «Если мы говорим об организации, чьё фактическое действие является еще и политическим, то с моральной точки зрения было бы крайне положительно, если бы организация могла отчитаться не только о реализации изначально поставленных целей, но и о том, с какой эффективностью эти денежные средства используются… Наживаетесь вы на этом, живете на широкую ногу или же вы действительно тот самый бедный монах, который все делает для остальных?»
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Илья Бегун о фондах BYSOL и ByHelp: люди поверили и почувствовали, что им окажут помощь, а по факту их опрокинули
Фонды BYSOL и ByHelp были основаны для оказания помощи протестующим и участникам забастовок. Однако исполняли ли они свои функции на самом деле? Почему до основной части...
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