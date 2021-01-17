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Делегаты ВНС из регионов – кто они и почему их избрали?

17.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Делегаты ВНС из регионов – кто они и почему их избрали?

В Беларуси идёт активная подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Специальная рабочая группа аккумулирует предложения от граждан, которые поступают на сайт форума. За две недели – более 300 обращений.   

Не сидят сложа руки и делегаты. Кто приедет на форум – все регионы и столица уже определились. Это представители самых разных сфер и профессий. Рассказать о каждом, мы, к сожалению, при всём желании не в силах. Все-таки 2 700 человек!  

Но о тех, с кем довелось общаться, точно можно сказать, что это люди с огромным опытом – жизненным и профессиональным. И что важно – неравнодушные. О том, с чем едут делегаты и с какими вопросами и предложениями к ним приходят люди?

Виктория Михалевич, чистильщик тканей и изделий из меха предприятия «Камволь»: «Работаю я чистильщиком ткани. Это ручной труд, и надо аккуратно, чтоб не порвать ткань, не зацепить, не было дырочек, надо не пропустить соринку, чтобы дальше ткань чистая пошла на продажу».

Ниточка к ниточке вот уже 12 лет. Виктория Михалевич пришла на «Камволь» совсем молодой девушкой. Специальность осваивала с нуля. Труд непростой и скрупулёзный, но дело своё любит. Еще больше любит коллектив. Со своими проблемами коллеги сразу идут к ней. 

80% работников предприятия – женщины. И проблемы закономерные. Чтобы их понять, говорит Виктория, большой мудрости не надо. Сама мама двоих детей, житейский опыт всегда подскажет выход, даже из самой, казалось бы, сложной ситуации. Активистка Профсоюза и Союза женщин каждую проблему воспринимает как свою.

Виктория Михалевич, чистильщик тканей и изделий из меха предприятия «Камволь»: «Волнует вопрос перспективы для женщин, чтобы были какие-то гарантии. Вот недавно обсуждался вопрос о сокращении декретного отпуска. Как моё мнение, то сокращать декретный отпуск не надо, чтобы была мотивация у женщин рожать детей». 

Построить здание пусть сам и не может (руки хирурга грубой работы не терпят), но вот где и какое предприятие в районе появится, поможет решить. Мнение Юрия Будько – авторитет для тысяч людей Логойского района. А еще к нему идут, когда совсем плохо или больно. 

Основной фронт работы приходится на врачей вот таких больниц – районных. От обследования до операции – здесь могут всё. И у простых людей именно здесь формируется впечатление о системе здравоохранения в целом. 

Вариант отказаться от участия в собрании для себя даже не рассматривал. Ведь столько предстоит решить – жилье для молодых медиков, новые ФАПЫ в сельской местности, где жителей становится всё больше, а еще экономика, финансы, образование, культура. И всё это для себя. Ведь какой дом построишь – в таком и жить будешь.    

Юрий Будько, главный врач Логойской центральной районной больницы: «Нельзя жить жизнью и обычаями другого народа, мы самодостаточная страна, благоустроенная, красивая. Обозначенная во всем мире, почему мы под кого-то должны подстраиваться и объяснять, почему мы делаем вот так, а не иначе? Везде всегда есть такой орган, где собирается народ и какие-то принимает решения. По-моему, можно даже сказать, это высшая степень демократии. Уже выше быть не может».


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В Беларуси идёт активная подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Специальная рабочая группа аккумулирует предложения от граждан, которые поступают на...
 
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