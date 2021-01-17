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Митрополита Филарета не стало на этой неделе. Как прощались с Владыкой в Беларуси?

17.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Митрополита Филарета не стало на этой неделе. Как прощались с Владыкой в Беларуси?

«Мир – это великая ценность, и нашему народу он в свое время дался очень большой ценой. И сейчас наш общий долг – сохранить мир и согласие на родной земле» – это слова из июльского обращения к белорусам митрополита Филарета, почётного Патриаршего Экзарха Беларуси. На этой неделе Владыки не стало. 

Тяжелая утрата и для белорусов, и для всего православного мира. Всю свою жизнь он посвятил служению Богу и людям.  

Москвич по рождению, митрополит Филарет стал символом возрождения Белорусской православной церкви. Когда Владыка её возглавил, в нашей стране была только одна епархия, при нём стало десять. Влиятельный священнослужитель, лауреат множества наград – и церковных, и светских, Герой Беларуси. И при этом искренний, открытый, мудрый, суровый к себе перед лицом испытаний и внимательный и милосердный к людям. Он был и навсегда останется духовным и нравственным ориентиром для сотен тысяч людей независимо от вероисповедования.

Прощание с Владыкой состоялось в среду и четверг в Свято-Духовом кафедральном соборе. Двери храма были открыты даже ночью.   

Проститься с почётным Патриаршим Экзархом Беларуси приехал и Президент. Александр Лукашенко очень тепло относился митрополиту Филарету при жизни и называл его одним из самых авторитетных иерархов в православном мире. Белые розы – их Владыка очень любил – как дань уважения достойному, высокодуховному  и самоотверженному человеку. Похоронили Митрополита Филарета на территории Жировичского монастыря, как он и завещал.

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«Мир – это великая ценность, и нашему народу он в свое время дался очень большой ценой. И сейчас наш общий долг – сохранить мир и согласие на родной земле» – это...
 
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