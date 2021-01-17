«Ложь беглых»: как Фонды солидарности покупали лояльность «независимых» СМИ. Рубрика «Будет дополнено». Финальный выпуск

Источник материала: ОНТ

После просмотра всего сериала алчности под названием «Ложь беглых» вы наверняка задумаетесь, как ёмко охарактеризовать белорусскую оппозицию. Я вам подскажу подходящее слово – «мерзость». Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.





Начнём с приятного. Наши любимые оппозиционеры любят рассказывать, как якобы не смотрят госТВ. Но они и в этом тоже врут – смотрят, и ещё как, а прямо сейчас смотрят и паникуют. Настолько, что совершают странные необдуманные поступки.

Это видео с камер наблюдения в нашем аэропорту, на видео – одна из героинь нашего сериала об алчности оппозиции Любовь Шибаршина. В среду мы рассказали, что знаем, кто ведёт Telegram-канал «Штаб Оношко», и уже в четверг Любовь спешно покидает Беларусь.

Непонятно, правда, зачем: ничего ей не угрожало, претензий к ней никаких – даже наоборот, невольно Шибаршина помогла нам вскрыть правду, так что скажем ей спасибо. Но как она будет жить в Вильнюсе после этого? За ней же теперь устроит охоту Стрижак с друзьями… Любовь, возвращайтесь.

Но вернёмся к нашим любимым «бабариканцам», которые даже сейчас продолжают свою войну против фондов солидарности и Франака Вечёрко – и за деньги из Европы, и от доверчивых белорусов. Если вы внимательно смотрели шесть предыдущих выпусков – есть новость. «Бабариканка» Екатерина Коноплёва и «экс-цепкаловец» Илья Бегун не просто работали вместе против Стрижака, но и состояли в романтических отношениях.

Честное слово, я очень не хотел выносить это на публику, ведь это совершенно не моё и не ваше дело… Но уж простите. Из следующего видео Telegram-чата «Штаба Оношко» всё понятно. А ещё из видео понятно, что у «бабариканцев» странное понимание демократии, комплекс Наполеона и отсутствие уважения к своему вчерашнему лидеру.

Екатерина Коноплёва, экс-участница предвыборного штаба Виктора Бабарико: «Короче, девочки. Мы тут подумали и решили… Точнее, я подумала и решила. Когда… Сколько тебе будет лет? Когда Ильюше будет 44 – пойдёт он в президенты. Я решила, что в 41 я хочу быть первой леди. Такие вот дела. У нас такие будут условия в брачном договоре, что он обязательно будет президентом. Мы, наверное, Бабарико на два срока, Ероховца на один срок выдвинем – посмотрим по поведению. Потом Ильюшу».

Первая леди своей вымышленной страны при этом – большая умница. Правда, Коноплёва очень талантливо собирает команду из тех, кого бросили и обидели. А таких в беглой оппозиции всё больше. Правда, есть проблема: сами беглецы жалуются друг другу, что проворовались почти все вокруг, и найти хоть одного честного человека очень сложно.

Екатерина Коноплёва, экс-участница предвыборного штаба Виктора Бабарико: «Они-то деньги соберут, хорошее дело сделают, но извините, я прекрасно понимаю, что какую-то часть этих денег собранных они себе в кармане оставят. Я, на самом деле, жду создания фонда Тихановской, но, серьёзно, не знаю: с одной стороны, хочется ребятам помочь, с другой стороны – я не хочу, чтобы в кармане у "Честных людей" оставались какие-то деньги. Они через полтора месяца только подумали: "Ой, это ж надо помогать бедным и несчастным всем". А где они раньше были со своими деньгами? Я не знаю, которых было дофига и больше».

Не совсем честна была и Светлана Галузо – экс-личная помощница Стрижака, которая якобы вывалила правду-матку про своего босса. Нет, она-то правду рассказала, но к тому моменту уже давно работала на «бабариканцев», сливая им в том числе скриншоты переписок. А ещё Светлана знает, как Фонды солидарности покупали лояльность так называемых «независимых» СМИ.

Светлана Галузо, экс-личная помощница Андрея Стрижака в Фондах солидарности: «Короче, у них же была компания Media Solidarity, на которую деньги собирал Леончик. Компания по поддержке "независимых" СМИ, короче, которые пострадали от всего этого дерьма. Вполне возможно, что в рамках вот этой кампании Media Solidarity поддержка была оказана нескольким СМИ центральным, ну, например, "Салідарнасці" той же самой. И таким образом эти СМИ отрабатывают деньги».

А теперь ещё раз – про мой любимый TUT.by, который настойчиво хочет видеть меня на скамье подсудимых. Напомню вводные: Екатерина Коноплёва – экс-участница штаба Бабарико, которая собрала команду, чтобы мочить Стрижака и Фонды солидарности.

Екатерина Коноплёва, экс-участница предвыборного штаба Виктора Бабарико: «Реально нам классно было бы продать всю информацию пропагандонам и иметь с этого денег. И пусть они нагадят на Тихановскую. Пусть RT обгадит Тихановскую, а мы её будем выбелять, делать операцию по выбелению Тихановской через TUT.by. И мы в сцепке идём с TUT.by до конца. Мы просто тогда раз**ем BySol, что они дебилы, они поставили Свету в такие условия, Света вынуждена была делать. И все основные заявления официальные, все сенсационные материалы будет публиковать TUT.by. TUT.by, которого сегодня лишили лицензии СМИ, но TUT.by, как говорится, о***нная команда, которая идёт до конца».

TUT.by, до свидания! Что же касается слов Коноплёвой «продать пропаганде всю информацию и иметь с этого денег» – ну, мы информацию взяли сами, только денег, «бабариканцы», вы не получите. А получите следующее – мы расскажем всем, что вы прекрасно понимаете, что вашим беглым лидерам – совершенно не до белорусов, потому что они заняты распилом денег.

Екатерина Коноплёва, экс-участница предвыборного штаба Виктора Бабарико: «Только этого не надо верхушке. Ну, всем по**й на белорусов. Мне сейчас один волонтёр писал, спрашивал, как дела. Я говорю: "Знаешь, у меня в личном плане всё хорошо, а в верхушке – полнейшая делёжка. И всем на белорусов наплевать". Он говорит: "Ну, это было ожидаемо, а мы будем дальше выходить "гулять"».

Но госпожа Коноплёва о том, что происходит в верхушке беглой оппозиции, рассказывает и детальнее, но уже в переписке. Приводим её полностью.

Итак, Тихановская – марионетка в руках Вечёрко и литовских кукловодов, которым невыгодна победа революции в Беларуси, потому что тогда закончатся гранты. Фонды солидарности – на низком старте, чтобы вместе с собранными деньгами уехать туда, где можно будет спокойно наслаждаться жизнью. Причём куча беглых сидят на зарплате у Фондов солидарности, и они теперь в панике – где им брать денег, если Стрижак сбежит вместе со всей кассой? И все они трепетно охраняют Тихановскую, отсекая любые попытки людей извне подобраться к Светлане, чтобы вдруг она не узнала правду. В это время рядом вертится Латушко, который ждёт, когда уже станет известна правда о Тихановской, её штабе и продажности там вообще всех – ведь тогда место Тихановской займёт именно Пал Палыч, который спит и видит, как бы добраться до европейских грантов. А что касается белорусов – то всем на белорусов наплевать. Потому что куда важнее, что думают об этом в Литве. Ведь Вильнюс номинально кукловодит Тихановской.

Кстати, о кукловодах из Вильнюса. У многих вызывает раздражение информация о подконтрольности литовского офиса политэмигрантов литовским спецслужбам и американским фондам. Знакомьтесь. Витис Юрконис – глава литовского офиса фонда FREEDOM HOUSE. Это тот фонд, который распространяет так называемую «демократию» по всему миру. В офисе Тихановской его откровенно боятся. Ведь он является вершителем судеб для многих беглецов из Беларуси. Дает указание МИДу Литвы, кому выдать визу, кого пропустить по гуманитарному коридору в страну. И конечно, его помощь белорусским беглецам не бескорыстна.

Юрконис работает по давно налаженной схеме, в основе которой – мотивы личного обогащения. Схема до безобразия проста. С каждого привлеченного на поддержку «демократии в Беларуси» гранта у него установлена такса откатов. Ну, вы же понимаете, затраты на борьбу с «режимом» очень сложно посчитать, тем более из-за рубежа.

И ещё. Дополним схему: тексты за Тихановскую пишут блогеры, подконтрольные Стрижаку, который держит кассу фондов солидарности. Вторая группа блогеров работает по стачкомам и протестам, а кукловодит этим (а ещё и Павлом Латушко) оппозиционный наследник Франак Вечёрко, которого курируют западные партнёры. Рядом с ними – экс-участники штаба Бабарико, которые спят и видят, как отодвинуть всю эту банду от европейской кормушки. К ним же примкнули чешские кукловоды в лице Ольги Карач и её инициативы. Но победить «бабариканцам» сложно, потому что схему в Вильнюсе курирует Юрконис, у которого подвязки в литовском правительстве. А теперь внимательно взгляните на схему вокруг Тихановской. Всё учтено: и финансы, и блогеры, и СМИ куплены, и поддержка в правительстве Литвы… Вопрос: а зачем им в принципе в таком случае Светлана?

Смотрите, какой был план, который реализовывался несколько месяцев. Для начала сама оппозиция тихонько сливает Тихановскую, и они сами портят ей репутацию. Например, когда от её имени пишут, что «Тихановская предложила поменять название нашей страны на литовском с «Балторуссия на «Беларусия». Серьёзно? Белоруссия? Вы ведь тоже удивились, правда? Как раз такими методами окружение Светланы сливают свою королеву – мол, не умная она. А для чего? Ещё раз покажем схему.

Когда Тихановскую сольют, её место должен занять тот, чья кандидатура согласована с зарубежной дипломатией. Резкий, агрессивный, с опытом работы в Польше и в Европе, медийный – и тот, кто сейчас вроде как за Тихановскую, но всегда с чуть другой риторикой. Всегда – чуть в противовес. И тот, кто не гнушается предательством.

После того, как сольётся Светлана, её место должен был занять Павел Латушко. И как раз его НАУ – это временная структура, чтобы можно было переждать. Договорённость об этом у Латушко была с Вечёрко, который кукловодит Светланой. Но Вечёрко в какой-то момент решил, что ему комфортнее, выгоднее и прибыльнее управлять схемой самостоятельно, и решил слить уже Латушко.

Илья Бегун, экс-участник команды Фондов солидарности в Вильнюсе – Екатерина Коноплёва, экс-участница предвыборного штаба Виктора Бабарико: – Проблема в том, что она заявила о своём каком-то переходном кабинете, и вот вопрос, основан он как-то на людях из НАУ или это Вечёрко и компания, "специалисты тетриса и тамагочи"? – Вот, мы о том же, короче. Ну, это вчера Лёша сказал, что заявление отодвигает вообще всю деятельность НАУ. Типа идите нафиг, как говорится. И мы скажем: "Ммм, Вечёрко, видим твою ручку жирненькую и сальненькую на этом заявлении!"

Вся беглая оппозиция погрязла не только в воровстве, но и в тотальных предательствах. И на белорусов, и на Беларусь там давно всем плевать.

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