Жан-Поль Бельмондо стал отцом в 70 лет: посмотрите на его 17-летнюю дочь

Источник материала: ОНТ

Знаменитый актер Жан-Поль Бельмондо вызвал настоящий резонанс в мировых СМИ, когда в 70-летнем возрасте стал отцом. Дочь Стелла стала четвертым ребёнком звезды и с младенчества находится под пристальным наблюдением журналистов.



Жан-Поль Бельмондо с супругой Натали Тардивель и дочерью Стеллой

Родители девочки никогда не старались скрыть свою жизнь от прессы, дочь часто появлялась с ними на различных мероприятиях. Сегодня Стелле Бельмондо уже 17 лет. Несмотря на то, что актер разошёлся со своей супругой, он продолжает поддерживать теплые отношения со своей второй семьёй.



Источник life.ru

Несмотря на свою привлекательную внешность, Стелла не планирует идти по стопам отца. Девушка увлекается верховой ездой и серьезно относится к учебе.



Источник life.ru



Источник life.ru





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