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На шестом этапе Кубка мира по биатлону в мужском масс-старте выиграл норвежец Тарье Бё

17.01.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в мужском масс-старте выиграл норвежец Тарье Бё

В немецком Оберхофе завершается шестой этап Кубка мира по биатлону. Сегодня в программе – две гонки с массовым стартом. Результаты одной из них уже известны.

Масс-старт у мужчин выиграл норвежец Тарье Бё. Он допустил один промах на последней стрельбе. Вторым пришёл австриец Феликс Ляйтнер, третьим финишировал швейцарец Беньямин Вегер. В гонке принимал участие и белорус Сергей Бочарников. С одним штрафным кругом он занял 21-е место. В 17 часов на старт выйдут женщины. Сборную Беларуси представят Динара Алимбекова и Елена Кручинкина.

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В немецком Оберхофе завершается шестой этап Кубка мира по биатлону. Сегодня в программе – две гонки с массовым стартом. Результаты одной из них уже известны....
 
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