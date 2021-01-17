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Лечение под контролем и право на риск. Как изменится закон о здравоохранении в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Важнейшая во все времена тема – здоровье. И речь не столько о здоровье каждого из нас, хотя в конечном счете это главное, сколько о здоровой работе всей медицинской махины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Следующий шаг за законодателями. Один из ключевых моментов при борьбе с такими социально опасными заболеваниями, как ВИЧ и гепатиты – возможность назначать «контролируемое лечение». Ведь, как ни странно, пациенты, являясь потенциальными источниками инфекции, не всегда дисциплинированно относятся к предписанию врачей. Обновление закона «О здравоохранении», по идее, поможет решить вопрос.
Дмитрий Терешков, заведующий инфекционным отделением № 4 Гомельской областной инфекционной клинической больницы:
Помимо права на риск и возможности назначать контролируемое лечение, обновленный закон предусматривает и расширение функций дневных стационаров.
Это и еще с десяток других изменений в работе системы здравоохранения на неделе обсуждали во Дворце Независимости. Глава государства подробно интересовался каждым пунктом, настаивая на том, что все изменения должны быть здравыми и не идти вразрез с основами.
Алена Сырова, корреспондент:
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Новости Беларуси. Важнейшая во все времена тема – здоровье. И речь не столько о здоровье каждого из нас, хотя в конечном счете это главное, сколько о здоровой...
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