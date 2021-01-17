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Как прошел 162-й день революции в Беларуси

18.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как прошел 162-й день революции в Беларуси

  • 17.01.2021, 22:58
  • 2,285
Как прошел 162-й день революции в Беларуси

Акции протеста прошли по всей стране.

По всей Беларуси прошли акции протеста. Белорусы вышли на улицы, не смотря на сильный мороз.

Лидчане поддерживают всех политзаключенных и выражают солидарность с местным активистом, которого судят по политическим мотивам.

Вольная Лошица, Хатежино, Заславль и Сеница передают привет всем белорусам.

Деревни Гродненского района выступают за освобождение политзаключенных.

Партизаны Грушевки и Розочки снова гуляют по своим дворам, даже несмотря на мороз и силовиков, которые с утра пробуют помешать, но безуспешно.

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Акции протеста прошли по всей стране.
 
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