Источник материала: Хартия'97

Биткоин Шредингера Виктор Авдеенко

17.01.2021, 22:34

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Что произойдет с популярной криптовалютой.

В начале 2021 года курс Биткоина достиг своего исторического максимума в 42 тысячи долларов, однако вскоре его стоимость существенно уменьшилась. "Апостроф" разбирался, с чем связаны столь резкие колебания самой популярной в мире криптовалюты, что будет с ней дальше, и заменит ли она в будущем привычные нам доллары, евро и, конечно же, гривны.

В течение большей части прошлого года курс Биткоина держался у отметки 10 тысяч долларов – с провалом до почти 5 тысяч долларов в марте на фоне развития пандемии COVID-19, то, начиная с октября, он решительно пошел вверх, преодолев в начале января 2021 года рубеж в 40 тысяч долларов. 8 января курс Биткоина достиг исторического максимума в 42 тысячи долларов США. После чего рухнул до 32 тысяч гривен. В последние дни его курс находится вблизи отметки 35 тысяч долларов, однако новость о втором импичменте президента США Дональда Трампа подняла стоимость криптовалюты до более, чем 38 тысяч долларов.

В поисках альтернативы

Но с чем связаны столь стремительные движения криптовалюты, прежде всего, вверх. "Мое мнение – цена Биткоина является отражением глобальной ситуации в экономике и политике, поскольку какое-либо недоверие к национальным экономикам, валютам, институтам и так далее, подталкивает людей к поиску альтернативы. Раньше такой альтернативой было золото (которое ею остается и по сей день), а теперь появились новые инструменты (в виде криптовалют и Биткоина в частности – прим.)", - сказал в комментарии изданию сооснователь Bitcoin Foundation Ukraine, советник Министерства цифровой трансформации Андрей Дубецкий.

Кроме того, по его словам, сохраняется более общий тренд, состоящий в том, что финансовая система, создающаяся вокруг Биткоина, разрастается, в нее включается все большее количество игроков, что также способствует увеличению спроса на крипту, а, значит, и росту ее стоимости.

Руководитель отдела аналитики группы компаний ForexClub Андрей Шевчишин с этим согласен.

"С одной стороны, - это определенные политические тенденции, которые приводят к покупке и защите капиталов в криптовалюте. Кроме того, его (Биткоина) растущая цена приводит к подключению все большего числа новых инвесторов", - сказал он в разговоре с "Апострофом".

Есть и менее глобальные факторы, способствующие росту Биткоина. Это, например, выход на рынок криптовалют одной из крупнейших платежных систем мира PayPal в конце 2020 года, а также судебные разбирательства в США в отношении криптовалютной платформы Ripple, что вынуждает инвесторов уходить из этой криптовалюты в другие, в первую очередь, в Биткоин, отметил Шевчишин.

Однако основная причина бурного роста курса Биткоина - спекуляции. И об этом говорят все опрошенные "Апострофом" эксперты.

"Чем больше растет цена на Биткоин, тем больше желающих заработать на этом росте. У людей включается синдром упущенной выгоды. Видя курс 20 тысяч, а потом 30 тысяч долларов, может показаться что курс будет расти вечно, или всегда можно будет быстро из него выпрыгнуть. Такие спекуляции и толкают курс к новым высотам", - пояснил "Апострофу" аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко.

При этом, по его словам, цена Биткоина сегодня завышена, и существуют криптовалюты, которые в техническом плане его превосходят, "но люди и дальше инвестируют в Биткоин".

Качели продолжатся

Но что будет с курсом Биткоина дальше - продолжит ли он расти или откатится назад? "Запросы в сети Интернет по Биткоину еще далеки от своих максимумов, цитируемость в СМИ на высоком уровне, но также далека от своих максимумов в 2018 году, - говорит Максим Пархоменко. - Это означает, что нас может ждать еще один виток роста".

Но, конечно же, и падения не исключены.

Во-первых, они происходят, когда крупные игроки начинают продавать Биткоины, и предложение криптовалюты оказывается в какой-то момент больше, чем спрос на нее.

Однако после снижения курса новые инвесторы станут вкладываться в Биткоин в надежде на очередной рост, после которого будет и очередной обвал, говорит Андрей Шевчишин.

При этом обращает на себя внимание то, что курс Биткоина в отличие от большинства традиционных валют, которые принято называть фиатными, очень часто изменяется скачкообразно – как вверх, так и вниз.

Но и этот феномен вполне объясним. Главная причина состоит в том, что у криптовалют, в отличие от фиатных, нет регулятора (в случае с нашей страной это Национальный банк Украины).

"Если идет резкая нехватка наличности, центральный банк не позволит, чтобы курс повысился в два раза, потому что это убьет экспортеров. Он будет печатать деньги и раздавать их направо и налево, будет создавать социальные программы и финансировать строительство дорог. И, наоборот, когда появляется слишком много денег, центробанк будет изымать ликвидность, - объясняет Андрей Дубецкий. - Если мы говорим о виртуальных активах, то они представлены в ограниченном количестве, как товар, на который может резко возникнуть спрос, и цена на него очень быстро реагирует".

Не дождетесь

Ряд экспертов считают, что Биткоин, как и другие криптовалюты, это - очередной пузырь, который, рано или поздно, лопнет. Однако с таким мнением согласны далеко не все.

"Говорить о том, что это – какой-то пузырь, можно только, если нет никакой полезности от этого инструмента, - если бы все участники играли в него как в лотерею с нулевой стоимостью. Но есть участники этого рынка, которые действительно видят в этом пользу для их экономических отношений", - рассказал Андрей Дубецкий.

Биткоин мог бы обесцениться если бы интерес к нему пропал, соглашается Максим Пархоменко: "Но мы видим, что криптоиндустрия пережила последние несколько лет. Это означает, что в мире будут оставаться энтузиасты, которые его поддержат. Из-за этого пузырь не лопнет, а просто может сдуться".

Андрей Шевчишин, который также не верит в катастрофический сценарий. Он в свою очередь, напомнил, что в конце 1990-х годов надулся так называемый "пузырь доткомов" (колоссальный рост акций интернет-компаний), лопнувший в 2000 году: "Он сдулся, но на его развалинах остались многие компании, которые сегодня являются лидерами рынка – Yahoo, Google и некоторые другие. Пузырь – это котелок для очищения".

Нечто похожее может произойти и на рынке криптовалют - слабые уйдут в небытие, а сильные станут еще сильнее.

Дело не в деньгах, а в их сущности

В экспертной среде также бытует мнение, что со временем криптовалюты вытеснят фиатные валюты - доллары, евро, фунты стерлингов, юани, форинты, тугрики, кроны, гривны. Означает ли это, что уже сейчас нужно срочно избавляться не только от долларов и евро, но и (в случае с украинцами) от гривен?

"Криптовалюты могли бы заменить деньги. К примеру Китай в этом году выпустил криптоюань и активно внедряет его в жизнь, - говорит Максим Пархоменко. - Важно понимать, что криптовалюты в будущем будут контролироваться государствами - они будут их эмитировать, используя текущие технологии. По факту они будут аналогом текущих карт. Но это вовсе не означает, что стоимость какой-то криптовалюты начнет резко расти, или она заменит доллары или другие валюты".

"Технология (блокчейна) может быть внедрена, но замены фиатных валют не произойдет, - отмечает Андрей Шевчишин. - Никто не допустит свободного внедрения такой валюты – по крайней мере, при текущем мироустройстве".

"Сначала были камешки, потом – золото и серебро, затем появились бумажки, банковская система, электронные деньги. А сегодня мы слышим новость о том, что Китай выпускает на блокчейне какие-то цифровые деньги. Но все равно все это – деньги, их сущность остается той же. А виртуальные активы будут просто конкурировать, или, скорее, дополнять фиатные деньги, как, например, это делает золото", - резюмировал эксперт.

Виктор Авдеенко, apostrophe.ua

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