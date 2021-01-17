Источник материала: Хартия'97

Белорусы всего мира провели сегодня акцию #StopTerrorInBelarus 17.01.2021, 22:17

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Акции прошли в десятке городов.

Наши земляки из Берлина, Киева, Москвы, Варшавы, Гданьска, Торуня и Быдгощи, Кёльна, Ниццы, Вильнюса, Львова и многих других городов вышли, чтобы поддержать нас и напомнить местным политикам и общественным организациям о борьбе белорусов за свою свободу.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал Нехта .

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