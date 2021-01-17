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Белорусы всего мира провели сегодня акцию #StopTerrorInBelarus
Источник материала: Хартия'97
Белорусы всего мира провели сегодня акцию #StopTerrorInBelarus
Акции прошли в десятке городов.
Наши земляки из Берлина, Киева, Москвы, Варшавы, Гданьска, Торуня и Быдгощи, Кёльна, Ниццы, Вильнюса, Львова и многих других городов вышли, чтобы поддержать нас и напомнить местным политикам и общественным организациям о борьбе белорусов за свою свободу.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Акции прошли в десятке городов.
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