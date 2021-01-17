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Amnesty International: Навальный стал узником совести после ареста в «Шереметьево»

18.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Amnesty International: Навальный стал узником совести после ареста в «Шереметьево»

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  • 17.01.2021, 22:05
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Amnesty International: Навальный стал узником совести после ареста в «Шереметьево»

Российские власти должны его немедленно освободить.

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал узником совести. Российские власти должны его немедленно освободить.

Об этом сказано в заявлении Amnesty International.

Директор московского офиса организации Наталья Звягина заявила, что арест в аэропорту "Шереметьево" стал еще одним доказательством попыток заставить замолчать политика.

"Арест Алексея Навального является ещё одним свидетельством того, что российские власти пытаются заставить его замолчать. Его задержание лишь подчёркивает необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен агентами государственных спецслужб, действовавшими по приказу самого высокого уровня", — сказала Наталья Звягина, директор московского офиса Amnesty International.

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