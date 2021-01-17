Источник материала: Хартия'97

Белорусы Москвы передали привет всем протестным районам Минска 17.01.2021, 21:55

2,202

Минска" src="https://www.21.by/pub/news/2021/01/1610939349833928.jpg">

Видеофакт.

Белорусы Москвы передали привет всем протестным районам Минска.

«Вы большие молодцы, что выходите гулять в любое время суток, при любой погоде.

Мы также приветствуем партизан больших и малых городов. Вашей энергетики хватит, чтобы отстроить достойную страну в новом формате!

У нас всё обязательно получится! И мы сами, многомиллионным хором, споем на нашем общем празднике победы, без продажных позабытых звезд эстрады!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .