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Белорусы Москвы передали привет всем протестным районам Минска
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Москвы передали привет всем протестным районам Минска
Видеофакт.
Белорусы Москвы передали привет всем протестным районам Минска.
«Вы большие молодцы, что выходите гулять в любое время суток, при любой погоде.
Мы также приветствуем партизан больших и малых городов. Вашей энергетики хватит, чтобы отстроить достойную страну в новом формате!
У нас всё обязательно получится! И мы сами, многомиллионным хором, споем на нашем общем празднике победы, без продажных позабытых звезд эстрады!»
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