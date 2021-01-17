Самолет Бузовой отправили вслед за рейсом Навального в Шереметьево. Это ее очень возмутило

Источник материала: Tut.by

Рейс, на котором летел из Берлина в Москву Алексей Навальный, неожиданно перенаправили из Внуково в Шереметьево якобы из-за возникших проблем на взлетной полосе. Однако это был не единственный самолет, который поменял в этот вечер аэропорт назначения. В Шереметьево вместо Внуково улетела певица Ольга Бузова, что ее очень возмутило, пишет radiokp.ru.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В своем Instagram звезда опубликовала несколько эмоциональных сториз, как из салона самолета, так и уже из аэропорта после посадки.

Бузова рассказала, что ее самолет, который должен был приземлиться в аэропорту Внуково, просто кружил над Москвой около часа. Командир воздушного судна объявил, что аэропорт закрыт, и они отправляются в соседний Шереметьево.

«В какой-то момент мне реально стало страшно», — отметила она.

Артистка возмутилась, что из-за задержек опоздает на съемку в студию, назначенную на 20 часов, и ее будут ждать танцоры, гримеры и другие сотрудники.

В следующем видео, снятом уже на земле, звезда сообщила, что она благополучно приземлилась, опоздав более, чем на час.

«Конечно же до меня доходят разные слухи, мой телефон обрывается. Хочу сказать, что это приятно конечно, что моей фамилией так искусно пользуются разные люди. Понятно, что нет человека популярнее. Но, мои хорошие, вся достоверная информация всегда только на моей странице», — заявила Бузова.

«Да, меня могут встречать поклонники, и всегда, когда я приезжаю „Сапсанами“, но дело в том, что о том, во сколько у меня самолет знали только три человека», — подчеркнула она.

Добавим, что во Внуково 17 января собрались люди с огромными букетами цветов и плакатами, которые пели песни Бузовой, читая слова с телефона. Они утверждали, что являются фанатами певицы и приехали встретить ее.

При этом молодые люди находились в терминале, куда прилетают международные рейсы и куда должен был выйти прибывающий в тот же аэропорт оппозиционный политик Алексей Навальный. Там же собрались люди, которые хотели его встретить.