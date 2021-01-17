«Пенсионная ловушка», долги перед ФСЗН и «слабые» выплаты. Топ-7 пенсионных проблем

Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжает расти число должников по страховым взносам в ФСЗН. Из-за этого в первую очередь могут пострадать работники: в так называемую пенсионную ловушку попало как минимум 47 тысяч человек, они потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН. Чиновники в октябре прошлого года сделали шаг для решения проблемы — запретили на выплату премий руководителям при долгах перед фондом. Но этого явно недостаточно, ведь чаще всего эта проблема касается работников организаций, которые находятся в стадии ликвидации (банкротства). И это только один из нерешенных пенсионных вопросов. FINANCE.TUT.BY составил топ-7 пенсионных проблем, которые чиновникам не удается решить на протяжении продолжительного времени.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Потеря страхового стажа и пенсионная «ловушка»

Потеря стажа работы некоторыми работниками — одна из основных пенсионных проблем. Только по официальным данным несколько десятков тысяч человек попали в так называемую пенсионную ловушку, они уже потеряли часть стажа для начисления пенсии. Чаще всего эта проблема касается работников организаций, которые находятся в стадии ликвидации (банкротства) и которые не закрывают долги перед ФСЗН. Те периоды, за которые не вносились взносы, не учитывают при расчете размера пенсии.

Однако речь не только про организации, которые находятся в стадии ликвидации (банкротства), но и тех, которые работают в обычных условиях. На начало 2020 года у 43,8 тысячи работников из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени.

При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тысяч работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорилось в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН.

Минтруда предлагали решить эту проблему, которая тянется не первый год, введением субсидиарной ответственности для руководителей (учредителей) при неуплате взносов в бюджет фонда, однако от возможного нововведения отказались .

Ощутимое повышение минимального страхового стажа и невозможность его «докупить»

Еще один проблемный пенсионный вопрос — минимальный страховой стаж, который нужно выработать для назначения трудовой пенсии. Если не наберется нужный период, то в таком случае можно претендовать на социальную ( сейчас — чуть больше 129 рублей).

В Беларуси постоянно повышают минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. К примеру, в 2013 году минимальный страховой стаж увеличился с 5 до 10 лет, в 2015-м — с 10 до 15, а с 2016-го начал повышаться каждый год на полгода. В 2020-м минимальный страховой стаж составляет 17,5 года, с 1 января 2021-го он увеличится на полгода до 18 лет. К 2025 году его намерены повысить до 20 лет.

Основной вопрос в достаточно резком повышении этого стажа в 2013 и 2015 годах и в том, что в него не включают учебу в вузах, декретный отпуск, больничные, периоды получения пособия по безработице. Напомним, с 1 января 2020 года в страховой стаж начали включать срочную службу в армии. Это новшество на стадии обсуждения не поддерживали в Минтруда и Минфине. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменения не приняли. Сейчас Федерация профсоюзов выступает за то, чтобы декретный отпуск все-таки включали в страховой стаж. Соответствующее предложение, как сообщается, профсоюзы направили в правительство.

Избавиться от «пенсионной ловушки», по мнению некоторых экспертов, могла бы помочь покупка стажа. В Федерации профсоюзов также выступают за то, чтобы ввести альтернативные механизмы приобретения недостающего страхового стажа застрахованному лицу и смягчить некоторые условия его исчисления. Сообщается, что соответствующие предложения по этому и другим пенсионным изменениям профсоюзы направили правительству, которое может как проигнорировать их, так и прислушаться и ввести новшества.

— Постепенное увеличение страхового стажа, необходимого для начисления трудовой пенсии, приводит к тому, что некоторые граждане в принципе не могут получить выплаты. И зачастую не по своей вине. Например, человека увольняют в связи с сокращением численности или штата, и у него отсутствует требуемый страховой стаж (от нескольких месяцев до незначительного количества лет), — поясняют профсоюзы. — При этом трудоустроиться в предпенсионном возрасте сложнее. Также отмечаются ситуации, когда в связи с экономической несостоятельностью организации за работников не уплачиваются страховые взносы или члены коллектива переводятся на неполный рабочий день, отправляются в отпуска без сохранения заработной платы.

С 2021 года ввели пенсионные новшества для тех, кто попал в так называемую пенсионную ловушку — не смог выработать необходимый страховой стаж для трудовой пенсии по возрасту. Раньше эти люди из-за увеличения чиновниками минимального страхового стажа могут рассчитывать только на социальную пенсию — 129,06 рубля. А с 1 января могут претендовать на «урезанную» трудовую пенсию по возрасту, но есть несколько важных нюансов. В Минтруда изменения называют новым видом пенсии по возрасту. Если говорить про разницу в выплатах, то сейчас у тех, у кого есть минимум 10 лет страхового стажа, могут претендовать на пенсию, которая примерно на 10% выше, чем социальная. Если в суммах, то около 143 рублей вместо 129-ти.

Для сравнения: минимальная пенсия по возрасту составляет 272,57 рубля.

Страховые взносы с работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры должны платить взносы в ФСЗН со своих зарплат (при этом для них действует понижающий коэффициент на пенсию), но перерасчет пенсии при этом не производится.

Сейчас белорусы, которые достигают пенсионного возраста, но продолжают трудиться, могут рассчитывать только на премирование за отложенный выход на пенсию, но не на перерасчет пенсии. Главное условие — неполучение пенсии в период работы.

Ранее работники «Беларуськалия» на встрече с Натальей Кочановой, которая на тот момент была главой Администрации президента, предлагали отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров. Чиновник обещала дать ответ после того, как этот вопрос рассмотрят и проработают со специалистами Минтруда. Однако общественности не озвучили решение. Ранее профсоюзы критиковали правительство за то, что работающим пенсионерам не пересматривают пенсию.

В Минтруда в январе этого года сообщили FINANCE.TUT.BY, что в ближайшее время не планируют вводить изменения по этому вопросу. При этом профсоюзы продолжают настаивать на этом.

— Мы предлагаем установить здесь более справедливый подход и производить перерасчет пенсии с учетом стажа работы после ее назначения. Альтернативный вариант — отменить в отношении таких работников взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения в размере 1% заработной платы, — отмечают в Федерации профсоюзов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Уравниловка» в пенсиях

В Беларуси действует так называемый уравнительный принцип формировании пенсий, при котором отсутствует четко выраженная дифференциация в размере начисленных выплат на заслуженном отдыхе в зависимости от уровня зарплаты. Проще говоря, пенсии работников с высокой зарплатой и низкой отличаются не так значительно, как отличались их «получки».

Низкие пенсии

Немало вопросов возникает к размеру пенсий в Беларуси. То, что пенсии «слабые», неоднократно признавали власти, но программу по их повышению либо какой-либо план, как пересмотреть действующую пенсионную систему, чтобы поднять размер этих выплат, не представляли общественности. Тем временем власти не первый год пытаются поднять пенсии до 40% от средней зарплаты по стране.

Средний размер назначенных пенсий в ноября 2020 года составил 457,9 рубля. При этом реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, падали на протяжении трех месяцев подряд — в сентябре, октябре, ноябре. Данные за декабрь пока не опубликовали.

Согласно исследованию , низкий размер государственной пенсии — основного источника дохода на пенсии — вынуждает продолжать работу или искать подработку.

Вопросы по бюджету ФСЗН

Возникают вопросы и по бюджету ФЗСН. «За шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%», — заявил в конце 2018 года Александр Лукашенко на очередном совещании с руководством Совмина. На совещании тогда обсуждался проект указа «О государственном социальном страховании».

После этого власти намеревались взяться за назревшие вопросы со страховыми взносами в ФСЗН.

Пробелы в накопительной пенсии

В Беларуси слабо работает накопительная пенсионная система. Чиновники намерены «переформатировать пенсионную систему», заявил премьер-министр Роман Головченко 2 декабря, представляя депутатам программу работы правительства до 2025 года. Речь идет о том, чтобы «максимально задействовать механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей». Экономист Катерина Борнукова говорит, что это «хорошая и правильная идея», однако ее воплощению в жизнь мешает несколько серьезных факторов, в том числе политическая и макроэкономическая нестабильность.

Но чиновники не рассказывают детали, какие конкретно варианты рассматривают по дополнительному пенсионному страхование.

Чиновники уже и раньше не раз говорили о том, что белорусов нужно стимулировать откладывать на пенсию самостоятельно. Еще в 2018 году замминистра финансов Юрий Селиверстов (сейчас он занимает пост министра) отмечал , что целесообразно было бы снизить нагрузку по взносам в Фонд соцзащиты для предприятий и «создать инструменты, стимулирующие граждан самостоятельно осуществлять накопления в фонде». В июле этого года министр труда Ирина Костевич отмечала , что «стоит задача по расширению практики участия работодателей и работников в программах добровольного страхования дополнительной пенсии».

Примечательно, что на нынешнюю пятилетку, которая заканчивается в 2020-м, у чиновников также были планы стимулировать белорусов «на самостоятельное формирование сбережений для дополнения госгарантий» на пенсии. Однако белорусы не спешат заключать страховки на дополнительные пенсии.