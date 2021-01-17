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«Пенсионная ловушка», долги перед ФСЗН и «слабые» выплаты. Топ-7 пенсионных проблем
Источник материала: Tut.by
В Беларуси продолжает
Потеря страхового стажа и пенсионная «ловушка»
Потеря стажа работы некоторыми работниками — одна из основных пенсионных проблем. Только по официальным данным несколько десятков тысяч человек
Однако речь не только про организации, которые находятся в стадии ликвидации (банкротства), но и тех, которые работают в обычных условиях. На начало 2020 года у 43,8 тысячи работников из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени.
При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тысяч работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорилось в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН.
Минтруда предлагали решить эту проблему, которая тянется не первый год, введением субсидиарной ответственности для руководителей (учредителей) при неуплате взносов в бюджет фонда, однако от возможного нововведения
Ощутимое повышение минимального страхового стажа и невозможность его «докупить»
Еще один проблемный пенсионный вопрос — минимальный страховой стаж, который нужно выработать для назначения трудовой пенсии. Если не наберется нужный период, то в таком случае можно претендовать на социальную (
В Беларуси постоянно повышают минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. К примеру, в 2013 году минимальный страховой стаж увеличился с 5 до 10 лет, в 2015-м — с 10 до 15, а с 2016-го начал повышаться каждый год на полгода. В 2020-м минимальный страховой стаж составляет 17,5 года, с 1 января 2021-го он
Основной вопрос в достаточно резком повышении этого стажа в 2013 и 2015 годах и в том, что в него не включают учебу в вузах, декретный отпуск, больничные, периоды получения пособия по безработице. Напомним, с 1 января 2020 года в страховой стаж
Избавиться от «пенсионной ловушки»,
— Постепенное увеличение страхового стажа, необходимого для начисления трудовой пенсии, приводит к тому, что некоторые граждане в принципе не могут получить выплаты. И зачастую не по своей вине. Например, человека увольняют в связи с сокращением численности или штата, и у него отсутствует требуемый страховой стаж (от нескольких месяцев до незначительного количества лет), — поясняют профсоюзы. — При этом трудоустроиться в предпенсионном возрасте сложнее. Также отмечаются ситуации, когда в связи с экономической несостоятельностью организации за работников не уплачиваются страховые взносы или члены коллектива переводятся на неполный рабочий день, отправляются в отпуска без сохранения заработной платы.
С 2021 года
Для сравнения: минимальная пенсия по возрасту составляет 272,57 рубля.
Страховые взносы с работающих пенсионеров
Работающие пенсионеры должны платить взносы в ФСЗН со своих зарплат (при этом для них действует понижающий коэффициент на пенсию), но перерасчет пенсии при этом не производится.
Сейчас белорусы, которые достигают пенсионного возраста, но продолжают трудиться, могут
Ранее работники «Беларуськалия» на встрече с Натальей Кочановой, которая на тот момент была главой Администрации президента,
В Минтруда в январе этого года сообщили FINANCE.TUT.BY, что в ближайшее время не планируют вводить изменения по этому вопросу. При этом профсоюзы продолжают настаивать на этом.
— Мы предлагаем установить здесь более справедливый подход и производить перерасчет пенсии с учетом стажа работы после ее назначения. Альтернативный вариант — отменить в отношении таких работников взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения в размере 1% заработной платы, — отмечают в Федерации профсоюзов.
«Уравниловка» в пенсиях
В Беларуси действует так называемый уравнительный принцип формировании пенсий, при котором отсутствует четко выраженная дифференциация в размере начисленных выплат на заслуженном отдыхе в зависимости от уровня зарплаты. Проще говоря, пенсии работников с высокой зарплатой и низкой отличаются не так значительно, как отличались их «получки».
Низкие пенсии
Немало вопросов возникает к размеру пенсий в Беларуси. То, что пенсии «слабые», неоднократно
Средний размер назначенных пенсий в ноября 2020 года составил 457,9 рубля. При этом реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, падали на протяжении трех месяцев подряд — в сентябре, октябре, ноябре. Данные за декабрь пока не опубликовали.
Согласно
Вопросы по бюджету ФСЗН
Возникают вопросы и по бюджету ФЗСН. «За шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно примерно 10%», — заявил в конце 2018 года Александр Лукашенко на очередном совещании с руководством Совмина. На совещании тогда обсуждался проект указа «О государственном социальном страховании».
После этого власти
Пробелы в накопительной пенсии
В Беларуси слабо работает накопительная пенсионная система. Чиновники намерены «переформатировать пенсионную систему»,
Но чиновники не рассказывают детали, какие конкретно варианты рассматривают по дополнительному пенсионному страхование.
Чиновники уже и раньше не раз говорили о том, что белорусов нужно стимулировать откладывать на пенсию самостоятельно. Еще в 2018 году замминистра финансов Юрий Селиверстов (сейчас он занимает пост министра)
Примечательно, что на нынешнюю пятилетку, которая заканчивается в 2020-м, у чиновников также
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FINANCE.TUT.BY составил топ-6 пенсионных проблем, которые чиновникам не удается решить на протяжении продолжительного времени.
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