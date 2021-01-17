«Более важны вопросы социальной справедливости». Министр о повышении подоходного налога для айтишников

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В интервью программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко рассказал о повышении ставок подоходного налога для сотрудников компаний-резидентов Парка высоких технологий. Напомним, ставка выросла с 9 до 13%.

— Я никогда не скрывал, что позиция нашего ведомства — минимизация льгот. Не с точки зрения увеличения поступлений в бюджет, а с точки зрения выравнивания конкуренции, социальной справедливости.

На мой взгляд, те решения, которые были приняты, точечные, как для субъектов электросвязи увеличение налога на прибыль или увеличение подоходного налога до уровня, как платят все граждане, у работающих у резидентов Парка высоких технологий, это как раз выравнивает условия конкуренции и социальную справедливость.

Хотелось бы, чтобы льгот практически не было — за исключением, конечно, социальных. За счет этого, опять же, это наша позиция, нам бы хотелось, чтобы общие ставки налогообложения снижались, — отметил министр.

Также Сергей Наливайко подчеркнул: «Хотелось бы обратить внимание: не для резидентов Парка высоких технологий или Великого камня, а для лиц, работающих у этих резидентов. То есть для физических лиц.

По большому счету, мы просто привели в соответствие те ставки подоходного налога, которые есть у работника сельского хозяйства, промышленности, бюджетной сферы и вот этой категории работников. С точки зрения дополнительных поступлений — это абсолютно не те цифры, которые влияют на бюджет, на общее состояние его наполнения.

На мой взгляд, здесь гораздо более важны вопросы социальной справедливости и социальной ответственности».