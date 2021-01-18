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Исполнители «Никаких больше вечеринок» и «Плачу на техно» выпустили новый клип
Источник материала: Tut.by
Группа Cream Soda, которая стала очень популярна после трека «Плачу на техно», выпустила новый клип на песню «Атомы». В ролике рассказывается история о том, как участники коллектива провожают старый год.
Весь клип внимание зрителей приковано к праздничному столу, который накрыли участники группы. В ожидании опаздывающих гостей артисты устраивают бой едой и берут в заложники Деда Мороза.
«Cream Soda» — проект Димы Нова и Ильи Гадаева, основанный в 2012-м году. В 2016-м году к парням присоединилась Анна Романовская, ставшая вокалисткой группы. По-настоящему популярными они стали в 2019—2020 годах, когда выпустили «Никаких больше вечеринок» (13 миллионов просмотров у клипа на YouTube) и «Плачу на техно» — 43 миллиона просмотров.
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Группа Cream Soda, которая стала очень популярна после трека «Плачу на техно», выпустила новый клип на песню «Атомы». В ролике рассказывается история о том, как...
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