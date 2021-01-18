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«Та фотография принесла мне больше огорчения, чем счастья». Как сложилась судьба девочки с известного на весь мир снимка

18.01.2021 06:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Та фотография принесла мне больше огорчения, чем счастья». Как сложилась судьба девочки с известного на весь мир снимка

В 1985 году во время поездки в лагерь беженцев Насир-Баг на границе с Пакистаном фотограф Стив Маккарри сделал снимок 12-летней афганской девочки с зелёными глазами. Фотография попала на обложку журнала National Geographic и стала известна во всём мире. 

Обложка журнала National Geographic, июнь 1985 года

Вся популярность досталась фотографу, на жизнь девочки известность снимка никак не повлияла, ведь Стив Маккарри даже не знал её имени. Разыскать её и познакомиться мужчина сумел только через 17 лет.  Он нашёл свою зеленоглазую модель в Пешаваре (Пакистан). Шарбат Гула на тот момент была уже взрослой женщиной, женой и матерью. 


Шарбат Гула. Снимок Стива Маккарри, сделанный в 2002 году

После смерти мужа в 2012 году Шарбат была вынуждена жить по поддельным документам с тремя детьми. В 2016-м её арестовали за незаконное проживание и узнали в ней девочку с известного снимка. За подделку документов женщине грозило 14 лет тюрьмы. Помог фотограф, который поднял шум в СМИ. Приговор смягчили, Шарбат депортировали на родину в Афганистан. Правительство страны обещало позаботиться о ней и её семье и выполнило своё обещание, выделив жильё. Сейчас Шарбат Гула живет в Кабуле. 


Президент Афганистана Ашраф Гани принимает Шарбат и её детей в президентском дворце в Кабуле, 2016 / © Getty Images


Женщина всю жизнь тяжело работала, не научилась читать и писать. В интервью, рассказывая свою историю, она выразилась так: «Та фотография принесла мне больше огорчения, чем счастья. Она сделала меня знаменитой, но она же стала причиной моего ареста».

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В 1985 году во время поездки в лагерь беженцев Насир-Баг на границе с Пакистаном фотограф Стив Маккарри сделал снимок 12-летней афганской девочки с зелёными глазами....
 
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