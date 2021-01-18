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«Та фотография принесла мне больше огорчения, чем счастья». Как сложилась судьба девочки с известного на весь мир снимка
Источник материала: ОНТ
В 1985 году во время поездки в лагерь беженцев Насир-Баг на границе с Пакистаном фотограф Стив Маккарри сделал снимок 12-летней афганской девочки с зелёными глазами. Фотография попала на обложку журнала National Geographic и стала известна во всём мире.
Вся популярность досталась фотографу, на жизнь девочки известность снимка никак не повлияла, ведь Стив Маккарри даже не знал её имени. Разыскать её и познакомиться мужчина сумел только через 17 лет. Он нашёл свою зеленоглазую модель в Пешаваре (Пакистан). Шарбат Гула на тот момент была уже взрослой женщиной, женой и матерью.
После смерти мужа в 2012 году Шарбат была вынуждена жить по поддельным документам с тремя детьми. В 2016-м её арестовали за незаконное проживание и узнали в ней девочку с известного снимка. За подделку документов женщине грозило 14 лет тюрьмы. Помог фотограф, который поднял шум в СМИ. Приговор смягчили, Шарбат депортировали на родину в Афганистан. Правительство страны обещало позаботиться о ней и её семье и выполнило своё обещание, выделив жильё. Сейчас Шарбат Гула живет в Кабуле.
Женщина всю жизнь тяжело работала, не научилась читать и писать. В интервью, рассказывая свою историю, она выразилась так: «Та фотография принесла мне больше огорчения, чем счастья. Она сделала меня знаменитой, но она же стала причиной моего ареста».
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«Та фотография принесла мне больше огорчения, чем счастья». Как сложилась судьба девочки с известного на весь мир снимка
В 1985 году во время поездки в лагерь беженцев Насир-Баг на границе с Пакистаном фотограф Стив Маккарри сделал снимок 12-летней афганской девочки с зелёными глазами....
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