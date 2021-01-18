На неделе Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение»: кого и за что удостоили награды?

Источник материала: ОНТ

Не потерять безвозвратно, не угробить собственными руками то, что сделали за последние четверть века. Эти слова, прозвучавшие со сцены Дворца Республики во вторник стали эпиграфом ко всей этой неделе. И это про что-то гораздо большее, чем материальные ценности, хотя их тоже важно сохранить и приумножить. Это про трудолюбие, самоотверженность, отвагу, доброту, милосердие, бескорыстие.

Церемония вручения премии «За духовное возрождение», а также спецпремий Президента в суверенной Беларуси стала доброй рождественской традицией. И те, кто выходят на сцену, – люди, действительно, достойные и неординарные. Знаете, есть такое слово – подвижничество. Его всё реже используют в светской речи, чаще в церковной.

А ведь суть подвижничества – это самопожертвование и самоотверженность, в том числе и в труде. И это то, что объединяет лауреатов премии «За духовное возрождение». Воссоздание святыни, создание мемориального комплекса на месте сожжённой деревни, спасение людских жизней, стремление согреть материнским теплом тех, кого судьба этим теплом обделила. Таких людей мотивирует не всеобщее признание, не слава и уж тем более не деньги. Здесь совсем другое.

В месте, где настолько тихо, что каждое сказанное слово кажется лишним. Всё смолкло 77 лет назад, в таком же январе… 1757 человек, сожженные нацистами заживо… Старики, женщины, дети. История, от которой хочется кричать, если бы не ком в горле каждого, кто ступает на землю мемориального комплекса «Ола».

Сергей Первицкий, главный архитектор мемориального комплекса «Ола»: «Ради чего? Ради нашего общего будущего. То есть память и осознание событий прошлого формируют будущее. Это позволяет человеку осмотреться, понять своё место в мире, понять что-то об этом мире, ну, и более разумно и осознанно строить свою жизнь. Людям время от времени нужна эмоциональная встряска, которая побуждает как-то иначе относиться к жизни – более трезво и более осознанно».

Они решили воссоздать ту самую улицу, шаги по которой стали последними для жителей этих мест. А вдоль неё калитки – символы сожжённых домов. А над головой – ломаные арки, символизм которых трогает до глубины души.



Средства на мемориальный комплекс собрали благодаря каждому белорусу, посвятили сбору Республиканский субботник, идею поддержал Президент. Так появилось ещё одно бесценное место памяти, повод заглянуть в прошлое, чтобы задуматься о будущем.

Премия «За духовное возрождение» – одна из самых добрых, светлых и благородных современных традиций. С 1997 года в дни рождественских праздников Президент лично благодарит людей, которые действительно делают мир лучше. Своими руками, поступками, образом жизни. Их дела становятся частью нашей с вами истории. Вместе с лауреатами этой награды на сцене – деятели культуры и искусства, которые удостоены специальных премий. Рядом с людьми, лица которых узнаваемы в нашей стране, здесь, например, библиотекари из Могилёва. Чтобы оценить их труд, нужно прямо с торжественной церемонии отправиться в путешествие на малую родину, в которой даже в самый лютый мороз белорусской душе становится тепло.

Многие зрители, скорее всего, не слышали о Голубой Кринице под Славгородом. А местные жители верят, что она чудотворная. В снежном январе здесь и вовсе как в сказке. Температура воды неизменно – 8 градусов. Кто-то приезжает сюда, чтобы попросить у святого места здоровья, кто-то – исполнения заветной мечты. Зинаида Петровна уверена, что не исчезнуть её родной деревне Старая Каменка помогла сила этой криницы. Настоящим оберегом считает её и сейчас.

И это желание уже начинает исполняться. По поручению Президента летом прошлого года здесь построили дорогу и мост. Теперь добираться к источнику стало удобнее – Славгородский район получил второе дыхание. Открываются новые производства. И даже рождаемость повысилась.

Голубая Криница – это лишь часть большого проекта коллектива Могилёвской областной библиотеки. Виртуальные каталоги молодые люди создают уже пять лет. Буквально по крупицам собирают самые интересные факты, истории людей и мест. Мечтают, чтобы интерес к родному краю, особенно у молодёжи, с каждым годом только возрастал. И такая важная работа отмечена специальной премией Президента.

И пока одни мечтают прославить родные края, другие создают свой маленький мир у себя дома. Премии «За духовное возрождение» удостоена семья Баритоль. В 25 лет к своему ребёнку они усыновили мальчика из детского дома. Шутят, что звёзды сошлись – и теперь они родители-воспитатели. 11 детей уже выпустили во взрослую жизнь, сейчас заботятся о девятерых. У каждого из них сложная история, но вместе они учатся и учат проходить самые сложные испытания.

И абсолютно за каждым человеком, который в день награждения был на сцене Дворца Республики, – не только истории и поступки, а дела, результат которых на себе может почувствовать каждый. И все они, получая высокую награду, неизменно благодарят свои коллективы и людей, с которыми они вместе каждый день делают своё доброе дело.

Александр Анисимов, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра, народный артист Беларуси: «Я дирижёр, но если я сейчас буду вот так двигать руками, ничего не произойдёт. Существует коллектив, оркестр, который состоит из талантливых людей, и вот собрать это вместе, сделать это явлением искусства – это очень непросто. Но чудо искусства произойдёт только вместе с оркестром».

Среди награждённых – председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков. Его программа про умение задавать неудобные вопросы, не смутив при этом героя. И сейчас, действительно, «Ничего личного», но проект стоит смотреть.

После награждения они вернулись к своей обычной жизни – в церковь, на телевидение, в детский дом семейного типа, на малую родину или к своему оркестру. Чтобы снова посвящать свою работу людям, потому что по-другому уже не могут. И каждая из их историй должна продолжаться.





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