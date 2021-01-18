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По Украине прокатилась очередная волна протестов
Источник материала: ОНТ
По Украине на этой неделе прокатилась очередная волна бунтов. Все, что происходит в сфере ЖКХ, украинцы называют тарифным геноцидом.
За последние 10 лет цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива подорожали у соседей на 513%. Это официальные данные, их буквально на днях обнародовала государственная служба статистики Украины. И вполне резонно, что граждане уже не просто ностальгируют по «домайданному» прошлому. А требуют вернуть хоть что-то из того, что у них отобрали во имя светлого будущего, которое всё никак не наступит.
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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По Украине на этой неделе прокатилась очередная волна бунтов. Все, что происходит в сфере ЖКХ, украинцы называют тарифным геноцидом. За последние 10 лет цены на...
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