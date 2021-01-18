На воскресных акциях протеста задержано не менее 17 человек

Не менее 17 человек задержано на воскресных акциях протеста, свидетельствуют данные лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».





Как минимум пять человек доставлено в милицию в Гродно. Среди них генеральный директор польско-белорусского предприятия «Квинфуд» Валерий Загорский, который надел маску с гербом «Погоня».

В Минске задержания происходили возле станции метро «Пушкинская» у народного мемориала Александру Тарайковскому и в районе улицы Заславской. ТК «Белые халаты. News» сообщает о задержании фельдшера скорой помощи, чемпионки страны по муай-тай Анастасии Калашниковой.

По подсчетам БелаПАН, в наиболее популярных телеграм-каналах размещены фотографии и видеозаписи с 20 акций в столице (шествия, пикеты, вывешивание флагов) с общим количеством попавших в кадр участников 336. По сравнению с предыдущим воскресеньем количество акций практически не изменилось, а массовость уменьшилась — по всей вероятности, из-за сильного мороза.

Кроме Минска и Гродно 17 января протестовали в Бресте, Витебске, Борисове, Новополоцке, Лиде, Кобрине, Логойске, Молодечно, Вилейке, Ракове, Заславле. Диаспора провела мероприятия в Киеве, Львове, Москве, Санкт-Петербурге, Берлине, Гамбурге, Варшаве, Вроцлаве.

17 января стало 162-м днем протестов против фальсификации итогов президентских выборов и преследования инакомыслящих.