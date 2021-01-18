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Киностудия Warner Bros показала тизер проектов, которые зрители ждут в этом году

18.01.2021 07:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Киностудия Warner Bros показала тизер проектов, которые должны выйти в этом году.

В видео попали кадры из 17 картин: ремейк «Тома и Джерри», «Дюна», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Матрица-4», приквел «Клана Сопрано», «Годзилла против Конга», «Мужские слезы», «Мелочи», новое «Заклятие», «Космический джем: Новое поколение», «Иуда и черный мессия», «Те, кто желает мне смерти» и другие.

Как сообщалось ранее, все эти ленты выйдут одновременно на больших экранах и на стриминговом сервисе HBO Max. Первой таком формате вышла «Чудо-женщина: 1984», которую еще можно посмотреть в минских кинотеатрах.

«Чудо-женщина: 1984»

Когда: сейчас в кино
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 6 рублей

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В видео попали кадры из 17 картин: ремейк «Тома и Джерри», «Дюна», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Матрица-4», приквел «Клана Сопрано», «Годзилла против Конга» и...
 
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