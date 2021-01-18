|
Киностудия Warner Bros показала тизер проектов, которые зрители ждут в этом году
Источник материала: Tut.by
Киностудия Warner Bros показала тизер проектов, которые должны выйти в этом году.
В видео попали кадры из 17 картин: ремейк «Тома и Джерри», «Дюна», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Матрица-4», приквел «Клана Сопрано», «Годзилла против Конга», «Мужские слезы», «Мелочи», новое «Заклятие», «Космический джем: Новое поколение», «Иуда и черный мессия», «Те, кто желает мне смерти» и другие.
Как сообщалось ранее, все эти ленты выйдут одновременно на больших экранах и на стриминговом сервисе HBO Max. Первой таком формате вышла «Чудо-женщина: 1984», которую еще можно посмотреть в минских кинотеатрах.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В видео попали кадры из 17 картин: ремейк «Тома и Джерри», «Дюна», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Матрица-4», приквел «Клана Сопрано», «Годзилла против Конга» и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)