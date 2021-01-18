79-летняя Вивьен Вествуд снялась полуобнаженной

Источник материала: Tut.by

Британский дизайнер Вивьен Вествуд снялась полуобнаженной с призывом спасти окружающую среду. Провокационные фото и видео модельер опубликовала в инстаграме.

Вествуд — активный участник различных эко-движений, акций на тему климата и экологии. В 2018 году режиссер Лорна Такер сняла документальный фильм «Вествуд: панк, икона, активист», в котором скандальный дизайнер рассказала о своей благотворительной и активистской деятельности.

Вивьен Вествуд — британский дизайнер моды, основательница стиля панк в моде. В мире открыто более 500 бутиков «Vivienne Westwood».