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Холодная воздушная масса арктического происхождения накрыла страну

18.01.2021 08:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду в республике в основном будут определять малоактивные фронтальные разделы и холодная воздушная масса арктического происхождения.

Холодная воздушная масса арктического происхождения накрыла страну

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер неустойчивый слабый. Погода в регионах:

  • Брест -15..-17°C (без осадков);
  • Витебск -15..-17°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Гомель -14..-16°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Гродно -15..-17°C (без осадков);
  • Могилев -16..-18°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск -14..-16°C (вероятность осадков 5-10%).

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду в республике в основном будут определять малоактивные фронтальные разделы и холодная воздушная масса арктического происхождения.
 
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