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Холодная воздушная масса арктического происхождения накрыла страну
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в республике в основном будут определять малоактивные фронтальные разделы и холодная воздушная масса арктического происхождения.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер неустойчивый слабый. Погода в регионах:
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Сегодня погоду в республике в основном будут определять малоактивные фронтальные разделы и холодная воздушная масса арктического происхождения.
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