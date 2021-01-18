История «убийцы Tesla»: взлет акций и обвинения в мошенничестве Nikola Motor Company

Источник материала: Onliner Стартап Nikola должен был оставить позади саму Tesla: всего за шесть лет существования компания привлекла инвестиции от General Motors и других крупных корпораций, ее капитализация превысила $20 млрд. При этом Nikola даже не представила серийный автомобиль, не говоря уже о поставках транспорта заказчикам. В сентябре прошлого года компанию и ее основателя обвинили в обмане, и акции рухнули. Сейчас инвесторы распродают оставшиеся у них ценные бумаги, регуляторы проводят расследование, а Nikola пытается сохранить лицо. Onliner изучил историю «убийцы Tesla», которая пока что выглядит не очень-то опасной для Илона Маска.

Харизматичный и пробивной основатель

Рассказ о Nikola стоит начать с Тревора Милтона — харизматичного, как водится в стартапах, основателя и руководителя компании. Человек вызывает интерес и симпатию у публики благодаря классической биографии в духе «из ничего добился всего». Парень прошел через личные проблемы (в раннем возрасте у него умерла мать), нашел в себе силы запустить бизнес — Upillar, что-то вроде глобального маркетплейса, как Amazon и eBay. В интервью Forbes Милтон рассказывал , что в месяц на Upillar заходило 80 млн человек. Однако у компании закончились деньги, и ее пришлось закрыть. По словам основателя стартапа, он тогда потерял абсолютно все сбережения, включая семейные накопления.



CNN Тревор Милтон. Фото:

Затем Милтон вернулся в дело, заинтересовавшись транспортом. Так появился стартап dHybrid по переоборудованию дизельных автомобилей для работы не только на солярке, но и на природном газе. Сегмент для развития выбрали корпоративный: контракты заключались с транспортными компаниями. Суммарно, по словам Милтона, dHybrid подписала документы на $100 млн. Но и здесь бизнесмену не повезло: якобы крупный инвестор вложился в dHybrid и украл интеллектуальную собственность стартапа. В результате и эту компанию пришлось закрыть.

Опыт работы с транспортной сферой Милтон решил использовать в новом проекте. Он понял, что индустрия грузоперевозок остается довольно отсталой и нуждается в модернизации. Так Милтон открыл компанию dHybrid Systems — занималась она тоже топливом, но фокус сместился на системы хранения водорода и природного газа. Металлургическая корпорация Worthington Industries выкупила dHybrid Systems, что позволило Тревору Милтону заняться новым проектом — грузовиками на водородном топливе. На дворе был 2014 год.

Все лучшее от ДВС и электромоторов

Стартап ворвался в набирающую обороты индустрию грузового транспорта на альтернативном топливе. Tesla видела будущее в электричестве, а молодая Nikola Motor Company пошла еще дальше. Компания считает, что оптимальное решение — водород вместе с электротягой. Милтон подошел к набору кадров нестандартно: он искал инженеров без опыта в конструировании автомобилей. По словам бизнесмена, лишь таким образом можно было добиться свежего взгляда на разработку транспорта: «Мне нужны были люди, которые верили, что возможно все. Я нуждался в столь же наивных людях, как я сам».



Первый представленный автомобиль компании — тягач Nikola One

В Nikola разложили сильные и слабые стороны как дизельных, так и электрических грузовиков, при этом заявив, что водородные тягачи будут лишены недостатков обоих типов силовых установок, заодно получив все их преимущества. К минусам машин с ДВС отнесли вред экологии и несовершенство (пиковый крутящий момент доступен не сразу), а с электрическим — большой вес батарей плюс долгое время зарядки. Водородные тягачи на этом фоне выглядят действительно решением всех проблем: заправка топливом занимает около 20 минут, уровень загрязнения атмосферы равен нулю, масса сопоставима с дизельным грузовиком, а дальность хода составляет до 1200 километров.





Если упрощенно, грузовики Nikola — это в некотором смысле гибрид, только не электромотора с ДВС, а электрического двигателя с топливными элементами, которые и дают энергию батарее. Таким образом, заряжать аккумуляторы электричеством не нужно, хотя и рекуперация тоже присутствует. Заправляемся водородом, он в процессе химической реакции с кислородом генерирует энергию для батарей, а от них уже работает электрический мотор. В результате получаем ток и обычную воду, которая, как конденсат от кондиционера, стекает на дорогу.

Компания представила несколько прототипов. Сейчас на сайте указаны две грузовые модели: трехосный флагман Nikola Two и Nikola Tre — версия поменьше с двумя осями и характеристиками поскромнее. Также компания анонсировала пикап, два багги (гражданский и для нужд военных), а также водный мотоцикл.



Пикап Nikola Badger

Быстрый рост акций

Инвесторы поверили в Nikola: в стартап вложились Bosch, Hanwha (южнокорейская корпорация) и другие компании. General Motors объявила о планах купить акции Nikola на $2 млрд. В Nikola Motor Company заявили, что получили предзаказы на грузовики общей стоимостью $10 млрд, при этом «не имея ни одного продавца». Самый крупный заказ в 800 грузовиков оформила американская пивоваренная компания Anheuser-Busch.



Nikola Two



Nikola Tre выпустили с расчетом привлечь европейских заказчиков: этот тягач куда компактнее Nikola Two

Акции на бирже росли: в марте прошлого года они стоили около $10, а уже в июне превышали $70, капитализация достигла примерно $20 млрд. К концу лета цена акций успела опуститься приблизительно до $45, но показатель все равно впечатляющий для молодой компании, ворвавшейся в высшую лигу. Кажется, существует еще одна автомобильная компания, чьи акции тоже очень уж горячие, — Tesla. Но у компании Илона Маска есть очень весомое отличие от стартапа Тревора Милтона: реальный продукт.

Сколько бы Tesla ни переносила дату выхода новинок, а злые языки ни хоронили компанию, она выпускает реальные автомобили на настоящих заводах, и для зарядки электрокаров существует уже вполне развитая (если говорить о Европе и США) сеть зарядных станций. То есть у Tesla есть денежный оборот. Nikola же за все время отличилась только парой прототипов и видео, в котором белоснежный тягач движется по дороге. Именно этот ролик и поставит Nikola в очень неприятное положение.

Обвинения

10 сентября прошлого года исследовательская компания Hindenburg Research выпустила заявление с серьезными обвинениями в адрес Nikola. Произошло это спустя два дня после того, как General Motors объявила о планах серьезно вложиться в стартап. Можно представить, с каким настроением боссы автогиганта читали расследование Hindenburg Research, которое начинается со слов «построенное на вранье мошенничество». Авторы расследования обрушились не только на Nikola, но и на самого Тревора Милтона — именно его называют виновным в ложных заявлениях и обещаниях.

Оказалось, что грузовик в ролике едет не с использованием фирменной силовой установки Nikola и на него даже не ставили двигатель внутреннего сгорания, чтобы выдать грузовик в движении за готовый прототип. Все оказалось настолько просто, что в это тяжело поверить: машину затянули на пологий уклон и затем сняли с тормозов. То есть грузовик просто катится. В Nikola даже подтвердили это, причем заняли удивительно наивную позицию: мол, мы ничего не скрывали, ведь в ролике прямо сказано: «в движении», а не «приведен в движение силовой установкой». Оригинальный ролик сейчас недоступен, но остались кадры из него:

Если ситуацию с видео можно было бы замять, то другие обвинения Hindenburg Research вызывали уже более серьезные опасения и вопросы. По данным расследования, у Nikola нет и не было собственной технологии производства батарей, а Милтон на волне популярности электрокаров просто пудрил мозги инвесторам. При этом представитель Powercell AB, дочерней компании Volvo по исследованиям в области применения водорода для транспорта, назвал заявления Nikola о своих силовых установках «пустой болтовней». Также сомнению подверглись заявления Милтона о производстве водорода, еще и на 81% дешевле конкурентов — на самом деле Nikola не выпускала это топливо.





В результате, не имея своих наработок, Nikola планировала использовать проекты General Motors. По версии Hindenburg Research, в партнерстве этих двух компаний одна дает все, а другая — почти ничего. Досталось Милтону и за слова о том, что все ключевые компоненты Nikola выпускает сама. Оказалось, что замеченные на одном из видео инверторы созданы компанией Cascadia, а Nikola просто заклеила ее логотип. Все это и еще огромное количество несоответствий между заявлениями и реальным положением дел, что обнаружила Hindenburg Research, поставило Тревора Милтона и саму Nikola к стенке. Подозревать конкурентов в «заказе» Nikola сложно: сама Hindenburg Research тоже владела акциями стартапа — и, похоже, только она решила всерьез изучить, куда влезла.

Акции рухнули на 30%. Скандал вокруг Nikola отразился и на акциях General Motors: они упали на 4%. Спустя полторы недели после публикации расследования Милтон заявил о добровольном уходе из Nikola — как с поста генерального директора, так и из совета директоров. General Motors отказалась покупать акции Nikola. Комиссия по ценным бумагам и биржам США и министерство юстиции, по данным СМИ, начали расследование в отношении Nikola и вручили представителям компании повестки в суд. В начале этого года Worthington Industries продала все акции Nikola общей стоимостью около $147 млн.

О Треворе Милтоне новостей в последнее время нет. Появлялась информация, что его арестовали, однако это оказалось фейком. Предприниматель удалил свои аккаунты в Twitter и Instagram, так что узнать о его жизни теперь непросто. Однако у Милтона остается крупнейший пакет акций Nikola, и состояние бизнесмена оценивается Forbes примерно в $1,9 млрд.

Компания Nikola сохраняет оптимизм: к концу нынешнего года она планирует достроить завод в Аризоне. Поставить ее в один ряд с Theranos и Juicero, самыми громкими провалами IT-стартапов последних лет, пока что будет неправильно. Nikola все еще держится и, несмотря на падение стоимости акций вместе с подорванной репутацией, от планов по выпуску водородных тягачей не отказывается. Однако даже если компания действительно выпустит свой транспорт, вернуть доверие заказчиков будет весьма непросто.

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