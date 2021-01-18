Превысил скорость в декабре, а «письмо счастья» получил уже по новому «тарифу». Спросили у юриста, нормально ли это

Источник материала: Onliner Первого января в Беларуси на 2 рубля выросла базовая величина : с 27 до 29 рублей. В целом, ничего необычного: повышение случается регулярно. Вместе с базовой величиной с первого дня нового года подросли и штрафы — тоже логично, правда? Теперь давайте рассуждать: если человек нарушил правила дорожного движения в декабре (хоть в начале месяца, хоть за пару минут до нового года), а к ответственности его привлекают уже в январе, то исходя из какого размера базовой величины нужно высчитывать штраф?

«Письмо счастья» по новому «тарифу»

17 декабря. Нарушение

Именно в такой ситуации оказался наш читатель Константин. Как и любой водитель, он знает, что такое камеры скорости и «письма счастья». В конце концов, эти послания от ГАИ хоть однажды получал практически каждый , не так ли?

17 декабря Константин попался на камеру скорости, установленную в Бресте на улице Радужной. При разрешенных 60 км/ч скорость автомобиля, зафиксированная автоматикой, составила 72 км/ч — превышение на 12 км/ч. Водитель с этим и не спорит.

До Нового года оставалось еще две недели.





4 января. Постановление

Несмотря на это, постановление о наложении административного взыскания было оформлено только 4 января, то есть после наступления нового, 2021-го года (аккурат в первый рабочий день) и, соответственно, после увеличения базовой величины. В результате штраф, который получил водитель, составил не 13,5 рубля, а 14,5 — на 1 рубль больше.

— Насколько я понимаю, мне должны были считать сумму штрафа, исходя из размера базовой величины до нового года (27 рублей. — Прим. Onliner), — рассуждает Константин. — Я бы не поднимал этот вопрос, но эта проблема, если она таковой является, может затронуть большое число людей, а бюджет тем временем получит лишние деньги, которые ему вроде как не положены.





Вопрос действительно любопытный. Ведь это за небольшое превышение скорости, зафиксированное камерой, предусмотрен штраф в размере 0,5 базовой величины. Разница — рубль, не каждый и внимание обратит. Но за иные нарушения предусмотрены штрафы куда серьезнее. Например, за нетрезвое вождение, напомним, выписывают от 50 до 100 базовых. И разница в итоговой сумме до и после Нового года может достигать заметных 200 рублей.

Наверняка кто-то в стране попался на таком проступке накануне праздника — какой штраф он заплатит?

Складываем цифры

Да, этот рубль кажется незначительным, если речь идет об одном водителе и единственном нарушении. А сколько таких нарушений было зафиксировано в последние дни (и, как показывает практика, даже недели) уходящего 2020-го? Мы не располагаем точными данными, поэтому остается рассуждать на основе имеющихся сведений.

Из официально озвученного : за десять лет (к 2019 году) количество административных правонарушений в Беларуси увеличилось почти в два раза. При этом только за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан — более 50% всего трудоспособного населения. Основную массу административных правонарушений — более 80% — сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные с применением технических средств.

Когда ГАИ говорила о необходимости установить камеру скорости на улице Орловской в Минске, назывались и конкретные цифры: от 118 до 126 зафиксированных нарушений менее чем за сутки.





Сколько на белорусских дорогах камер скорости? Информацию можно найти на официальном сайте СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». К примеру, по состоянию на 6 января 2021 года был установлен 501 стационарный датчик контроля скорости. И это не считая 39 мобильных камер, которые устанавливаются по решению ГАИ.

Комментарий юриста

Теперь вернемся к вопросу, сформулированному нашим читателем: как должны были считать штраф за нарушение, совершенное в прошлом году?

— Штраф является наиболее распространенным административным взысканием, предусмотренным почти за все виды административных правонарушений, — поясняет юрист Татьяна Ревинская.

Действующим Кодексом об административных правонарушениях дано определение указанного вида взыскания:

«Штраф является денежным взысканием, размер которого определяется в белорусских рублях исходя из базовой величины, установленной законодательством на день вынесения постановления о наложении административного взыскания» (ч. 1 ст. 6.5 КоАП).

— Проще говоря, применительно к рассматриваемому случаю, несмотря на то, что правонарушение было совершено 17.12.2020, в случае вынесения постановления о наложении на виновное лицо взыскания в виде штрафа после 01.01.2021 (в нашем случае — 04.01.2021) его размер определяется исходя из базовой величины, установленной постановлением Совета Министров РБ №783 от 30.12.2020, т. е. 29 рублей, — продолжает юрист.

По ее словам, надо также учитывать, что постановлением №783 не вводятся конкретные санкции, предусматривающие более значительные ограничения прав нарушителя в сравнении с наказанием, действовавшим прежде, не вносятся изменения в сами санкции правовых норм. Увеличен именно размер базовой величины, которая используется в качестве расчета суммы штрафа, то есть количество базовых величин умножается на их размер.





— В данном случае не приходится вести речь об усилении административной ответственности в связи с увеличением размера базовой величины, а также о применении ст. 1.5 КоАП (ч. 2), согласно которой «акт законодательства, устраняющий противоправность деяния, смягчающий или отменяющий ответственность или иным образом улучшающий положение физического или юридического лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого акта законодательства в силу и в отношении которого постановление о наложении административного взыскания не исполнено», — подводит итог Татьяна Ревинская.

Что еще подорожало с нового года

Штрафы

Статья 18.13 КоАП «Превышение скорости движения»

Нарушение, зафиксированное сотрудником ГАИ

Превышение установленной скорости Размер штрафа 2020 2021 от 10 до 20 км/ч до 1 б. в. до 27 рублей до 29 рублей от 20 до 30 км/ч от 1 до 3 б. в. от 27 до 81 рубля от 29 до 87 рублей свыше 30 км/ч от 3 до 10 б. в. от 81 до 270 рублей от 87 до 290 рублей ч. 4 ст. 18.13 КоАП (нарушения, совершенные повторно) от 5 до 15 б. в. (или лишение в/у) от 135 до 405 рублей от 145 до 435 рублей

Нарушение, зафиксированное камерой скорости

Превышение установленной скорости Размер штрафа 2020 2021 от 10 до 20 км/ч 0,5 б. в. 13 рублей 50 копеек 14 рублей 50 копеек от 20 до 30 км/ч 2 б. в. 54 рубля 58 рублей от 30 до 40 км/ч 4 б. в. 108 рублей 116 рублей свыше 40 км/ч 6 б. в. 162 рубля 174 рубля

Части 1 и 2 статьи 18.22 КоАП «Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения»

Размер штрафа 2020 2021 1 б. в. (или предупреждение) 27 рублей 29 рублей 2 б. в. (нарушение, совершенное повторно, ч. 2 ст. 18.22 КоАП) 54 рубля 58 рублей

Часть 5 статьи 18.12 КоАП «Управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке»

Размер штрафа 2020 2021 От 1 до 3 б. в. (или предупреждение) от 27 до 81 рубля от 29 до 87 рублей

Статья 18.16 КоАП «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения»

Размер штрафа 2020 2021 От 50 до 100 б. в. (с лишением в/у) от 1350 до 2700 рублей от 1450 до 2900 рублей





Регистрация транспорта

Тип транспортного средства Услуга Оплата 2020 2021 Автомобили Регистрационные знаки 2 б. в. 54 рубля 58 рублей Свидетельство о регистрации 1 б. в. 27 рублей 29 рублей Прицепы Регистрационные знаки 1 б. в. 27 рублей 29 рублей Свидетельство о регистрации 1 б. в. 27 рублей 29 рублей Мотоциклы Регистрационные знаки 1 б. в. 27 рублей 29 рублей Свидетельство о регистрации 1 б. в. 27 рублей 29 рублей «Транзиты» Регистрационные знаки 1 б. в. 27 рублей 29 рублей

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