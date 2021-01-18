Источник материала: Хартия'97

Рейтинг поддержки Трампа установил антирекорд, упав до 29% 18.01.2021, 8:03

Дональд Трамп

фото:EPA

В августе 2020 года Дональда Трампа поддерживали 38%.

Рейтинг поддержки действующего президента США Дональда Трампа установил антирекорд, рухнув до 29%, пишет «Новое время» , со ссылкой на Fox Newsю

В августе 2020 года Дональда Трампа поддерживали 38%. Также сообщается, что действия главы Белого дома поддерживают 60% республиканцев. В августе Трампа поддерживали 77% представителей его партии.

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