|
Рейтинг поддержки Трампа установил антирекорд, упав до 29%
Источник материала: Хартия'97
Рейтинг поддержки Трампа установил антирекорд, упав до 29%
В августе 2020 года Дональда Трампа поддерживали 38%.
Рейтинг поддержки действующего президента США Дональда Трампа установил антирекорд, рухнув до 29%, пишет
В августе 2020 года Дональда Трампа поддерживали 38%. Также сообщается, что действия главы Белого дома поддерживают 60% республиканцев. В августе Трампа поддерживали 77% представителей его партии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В августе 2020 года Дональда Трампа поддерживали 38%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)