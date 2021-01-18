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Компания "LIQUI MOLY" отказалась спонсировать ЧМ по хоккею в Беларуси

18.01.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Немецкая компания по производству автомобильных масел "LIQUI MOLY" отказалась спонировать ЧМ-2021 по хоккею, если он будет проходить в Беларуси:




"Текущая ситуация в Беларуси, а также политика правительства, обращение с демонстрантами и явные нарушения прав человека глубоко противоречат убеждениям и ценностям LIQUI MOLY. По этой причине LIQUI MOLY откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой, если комитет IIHF сохранит решение о проведении соревнований в Беларуси".

Ранее также компании Nivea, Škoda і Tissot отказались спонсировать ЧМ-2021, если он пройдёт в Беларуси.
 
 
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Немецкая компания по производству автомобильных масел "LIQUI MOLY" отказалась спонировать ЧМ-2021 по хоккею, если он будет проходить в Беларуси:
 
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