|
В Витебске провели обыски и задержали троих студентов
Источник материала: Партизан
Тимофей Журкевич / Весна
Мать студента ВГТУ Тимофея Журкевича рассказала, что обыск проходил в рамках уголовного дела по факту угрозы насилием в отношении военнослужащего. Сейчас проводится проверка, у Тимофея забрали жесткий диск компьютера и телефон. Самого парня задержали в ИВС на 72 часа.
По тому же сценарию прошли обыски у Глеба Ивашкевича и Никиты Кохана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 января в Витебске задержали и провели обыски у троих студентов, сообщает"Витебская весна".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)